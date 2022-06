Bradford ustanowione brytyjskim Miastem Kultury 2025! Jakie miejsca przegrały rywalizację?

Fot. Getty

Bradford wygrało rywalizację na brytyjskie Miasto Kultury 2025. Ten ważny niegdyś ośrodek przemysłu włókienniczego w West Yorkshire pokonał hrabstwo Durham, Southampton i Wrexham County Borough.

Bradford - dawniej ważny ośrodek przemysłu włókienniczego w West Yorkshire, położony obecnie na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, wygrało trudną rywalizację z hrabstwem Durham, Southampton i Wrexham County Borough o miano brytyjskiego Miasta Kultury 2025. W związku z tym Bradford otrzyma na początek £270 000 dla opracowania planów na rok 2025, a także zostanie zakwalifikowane do dotacji w wysokości £3 mln w ramach funduszu National Lottery Heritage Fund. Znaczące środki na rozwój otrzymają także miasta i regiony, które przegrały rywalizację z Bradford – będzie to £125 000 na osiągnięcie celów określonych w ich ofertach konkursowych.

OMG we've only gone and done it.



Fabulous scenes down in @CityParkBD



The Bradford District is #Cityofculture2025



Go #bradford2025@bradford2025pic.twitter.com/qOXDeUu2KG