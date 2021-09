BP zamyka część swoich stacji w UK z powodu niedoboru kierowców ciężarówek

BP zostało zmuszone do zamknięcia kilku ze swoich stacji

Koncern BP ogłosił zamknięcie części swoich stacji paliw w Wielkiej Brytanii. Z powodu niedoborów kierowców ciężarówek pojawiły się problemy z dostawą benzyny i oleju napędowego do wszystkich punktów.

W związku z trwającym kryzysem, władze brytyjskiego przedsiębiorstwa naftowego, trzeciego na świecie gracza w branży petrochemicznej zostały zmuszone do "racjonowania" dostaw paliw na swoje stacje. "Odnotowujemy pewne problemy z dostawami paliw do niektórych z naszych stacji w Zjednoczonych Królestwie, co skutkuje tym, że część z nich została tymczasowo zamknięta ze względu na brak zarówno benzyny bezołowiowe, jak i diesla" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez BP. Jak wiele stacji zostało zamkniętych? Tego nie wiemy - w UK funkcjonuje około 1200 stacji z charakterystycznym zielonym logiem, a 300 z nich jest zarządzane bezpośrednio przez BP. Zapewniono również, że firma dokłada wszelkich starań, aby "zminimalizować zakłócenia i zapewnić wydajne i efektywne dostawy".

Nie tylko BP ma problemy z zaopatrzeniem swoich punktów w paliwo - kilka stacji z 200 punktów działających pod nazwą Tesco Alliance należących do Esso (części amerykańskiego koncernu ExxonMobil) również zostało zamkniętych. "Ściśle współpracujemy ze wszystkimi stronami naszej sieci dystrybucji, aby zoptymalizować dostawy i zminimalizować wszelkie niedogodności dla klientów" - to z kolei część oświadczenia wydanego przez rzecznika Esso.

Hanna Hofer, szefowa brytyjskiego działu retail w BP, określiła sytuację jako "złą, bardzo złą". Zaznaczyła, że rząd UK musi uświadomić sobie wagę obecnych wydarzeń i podjąć odpowiednie działania. W ramach planów awaryjnych BP zapewni 80 procent normalnego poziomu usług na 9 z 10 swoich stacji benzynowych. W praktyce oznacza to, że niektóre stacje nie będą mogły liczyć na dostawę paliw przez półtora dnia w tygodniu. Punkty zlokalizowane przy autostradach będą miały priorytet i tam zapasy będą uzupełniane regularnie.

Powód? Brakuje kierowców ciężarówek, którzy mogliby dostarczać paliwo

Hofer na antenie ITV News przyznała, że zbliżające się dwa tygodnie będą "naprawdę trudne", ale sytuacja powinna wracać do normy w październiku.

Co na to brytyjskie władze? Rzecznik Downing Street 10 zaznaczył, że powinniśmy normalnie kupować paliwo i w żadnym wypadku nie panikować. W kraju nie brakuje ani benzyny, ani oleju napędowego. "Oczywiście zdajemy sobie sprawę z wyzwań stojących przed branżą i podejmujemy kroki, aby je wspierać" - czytamy w oświadczeniu. Zaznaczono również, że ministerstwo transportu wprowadziło liczne ułatwienia skutkujące tym, że kierowcy HGV mogą szybciej nabywać odpowiednie uprawnienia i podejmować pracę.