BP odnotowuje rekordowe zyski, a rachunki za energię i paliwa w UK rosną

Zyski koncernu BP wzrosły ponad dwukrotnie do kwoty 6,2 miliarda dolarów (5 miliardów funtów) w pierwszych trzech miesiącach roku 2022. Rosną naciski na rząd UK, aby nałożyć "windfall tax" na gigantów sektora energetycznego.

Gdy brytyjskie gospodarstwa domowe zmuszone są do dokonywania cięć w swoich budżetach w perspektywie rosnących rachunków za energię, wielkie koncerny energetyczne i ich akcjonariusze mogą liczyć rekordowe zyski. BP, gigant energetyczny, trzecie co do wielkości przedsiębiorstwo petrochemiczne na świecie (po ExxonMobil i Royal Dutch/Shell) odnotowało najwyższy kwartalny zysk od ponad dekady. Analitycy co prawdo oczekiwali dużych zysków, ale ich projekcje zakładały, że jego wysokość sięgnie 4,5 miliarda dolarów, a okazały się one jeszcze wyższe, bo sięgające 6,2 miliarda dolarów. W związku z taką znakomitą kondycją finansową BP, podniosły się głosy o dodatkowym opodatkowaniu koncernu. Pieniędzy uzyskanie dzięki tzw. "windfall tax" miałyby zostać przeznaczone na pomoc dla najbardziej dotkniętych kryzysem w UK.

Rekordowe zyski koncernu BP

Kanclerz Rishi Sunak po raz pierwszy zasugerował taką możliwość w zeszłym tygodniu. Mówił, że istnieje możliwość wprowadzenia podatku od nieoczekiwanych zysków, jeśli firmy energetyczne nie zainwestują odpowiednio zysków. Jednak we wtorek rano premier Boris Johnson sprzeciwił się takiemu podatkowi. "Jeśli nałożysz podatek od nieoczekiwanych zysków na firmy energetyczne, oznacza to, że zniechęcisz je do dokonywania inwestycji" - komentował w programie "Good Morning Britain".

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że nic nie wskazuje na to, żeby ewentualne wprowadzenie "windfall tax" miałoby wpłynąć na plany inwestycyjne BP. Potwierdził to w rozmowie z dziennikarzami "Timesa" sam dyrektor naczelny firmy, Bernard Looney,

Czy rząd nałoży na firmę dodatkowe opodatkowanie?

Jak czytamy na łamach "Guardiana", BP poinformowało również, że zamierza zainwestować do 18 mld funtów w brytyjski system energetyczny do końca 2030 r., w tym projekty służące pozyskiwaniu morskiej energii wiatrowej na Morzu Irlandzkim we współpracy z niemiecką firmą energetyczną EnBW. Oprócz tego około 1 mld funtów ma zostać zainwestowany w punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Zasadniczo, firma zwiększa inwestycje z 10%-15% kapitału do 15%-20% kapitału.