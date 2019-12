Boże Narodzenie w stylu ‘zero waste’? Zobacz 4 proste zasady, które pomogą Ci nie zmarnować żywności w te święta

Fot. Getty, Shutterstock

Stare porzekadło powiada „święta, święta i po świętach”. Po rodzinnej atmosferze Bożego Narodzenia w naszym domu pozostają nie tylko wspomnienia i wciąż przybrana choinka… Zalegające w lodówce pozostałości świątecznych potraw, ciast i wszelkich przysmaków, na które przejedzeni domownicy nie mają już zbytnio ochoty. Co zrobić, by mimo wszystko nie zmarnować bożonarodzeniowego jedzenia, wyrzucające ostatecznie do kosza na śmieci? Zobacz 4 proste zasady, które przydadzą Ci się nie tylko od święta!

1. Myśl strategicznie - planuj

Jeśli zależy Ci na tym, by ograniczyć okołoświąteczne marnotrawstwo jedzenia, to pamiętaj, że można je ograniczyć, planując wcześniej przedświąteczne przygotowania.

By nie kupić zbyt wielu produktów i nie przygotować zbyt wielu potraw w zbyt dużej ilości, dobrze jest jeszcze przed świętami przeanalizować, kto zagości przy naszym bożonarodzeniowym stole. Oprócz ilości osób, dobrze jest też oszacować, jak dużo i jakiego typu potrawy będą skłonni zjeść Twoi goście.

2. Podziel się z kimś jedzeniem, które zostało

Jeśli mimo wszystko po świętach zostanie Ci jedzenie, (bo np. kuzynka się rozchorowała i jej rodzina jednak Cię nie odwiedziła), możesz po świętach zaprosić znajomych na kolację lub zorganizować kinder party dla kolegów i koleżanek Twoich dzieci.

Innym sposobem zagospodarowania poświątecznych resztek jest podzielenie się jedzeniem z potrzebującymi. Istnieje wiele punktów, w których osoby bezdomne lub ubogie otrzymują pomoc m.in. w postaci posiłków. Możesz więc zorientować się, czy w Twojej okolicy działa taka placówka i czy potrzebuje wsparcia.

3. Dowiedz się, jak prawidłowo przechowywać żywność

Pozostałe po świętach jedzenie możesz także na różne sposoby zabezpieczyć, przedłużając jego zdatność do spożycia. Podstawową i najbardziej niezawodną metodą jest oczywiście zamrażanie jedzenia.

Inną dobrą metodą przechowywania jest tzw. pakowanie próżniowe, które umożliwia przechowywanie gotowych potraw nawet przez kilkanaście dni. Potrzebne są do tego np. specjalne woreczki lub pudełka, odcinające dostęp tlenu do potrawy. Pakowanie próżniowe sprawdzi się zwłaszcza w przypadku sałatek, surówek, warzyw, owoców, które to produkty często tracą swoje walory smakowe pod wpływem mrożenia.

4. Uwolnij swoją kreatywność - stwórz nowe potrawy ze świątecznych resztek

Oprócz dzielenia się lub przechowywania świątecznych potraw, można także… zrobić z nich inne potrawy! Jeśli wszystkim domownikom świąteczne smakowitości już całkowicie się przejadły, a Ty nie masz zbyt wiele miejsca na przechowywanie żywności, może poeksperymentować, próbując stworzyć zupełnie nowe danie ze świątecznych resztek. Jeśli jesteś zbyt zmęczona i nic sensownego nie przychodzi Ci do głowy - nie martw się, ponieważ w internecie jest całkiem sporo przepisów pozwalających dokonać udanej transformacji jednej potrawy w inną.

Dobry przykład znajdujemy na portalu „ugotowanepozamiatane.pl”: „Zostało Ci po świętach za dużo bigosu wigilijnego, na który nie możesz już patrzeć albo za dużo nadzienia na pierogi z kapustą i grzybami? Nic nie szkodzi. Przerób kapustę wigilijną na pyszne włoskie danie z makaronem gryczanym”. Danie to nosi nazwę pizzoccheri, a przepis na nie znajdziesz w linku: pizzoccheri.