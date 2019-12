Boxing Day - Wszystko co musisz wiedzieć o II Dniu Świąt Bożego Narodzenia w UK

Boxing Day to wielkie święto zakupów i sportu

Boxing Day w UK - co musisz wiedzieć o II Dniu Świąt Bożego Narodzenia na Wyspach?

Fot. Getty

Boxing Day nie ma odpowiednika w polskiej tradycji świątecznej, ponieważ mimo tego, iż nad Wisłą 26 grudnia coraz częściej otwierane są sklepy, to wciąż jest to „tylko” II Dzień Świąt Bożego Narodzenia albo inaczej Święto św. Szczepana. Z kolei na Wyspach Boxing Day to wielkie święto zakupów i sportu.

1. Boxing Day – 26 grudnia

Boxing Day przypada każdego roku w dniu 26 grudnia, a jeśli przypada na dzień weekendowy, to jest „odrabiany” w poniedziałek po Świętach Bożego Narodzenia. Boxing Day stał się oficjalnym dniem wolnym za rządów królowej Wiktorii, choć niektórzy historycy początków święta doszukują się w odległych czasach średniowiecznych. Dziś Boxing Day stanowi przedłużenie Świąt Bożego Narodzenia, stanowiące wielkie święto zakupowe i obfitujące w liczne wydarzenia sportowe.

2. Nazwa Boxing Day

W zasadzie nikt nie jest w stanie dokładnie powiedzieć, skąd wzięła się nazwa święta, jednak wielu historyków przypuszcza, że ma ona związek z otwieraniem w kościołach zaraz po Świętach Bożego Narodzenia pudełek z jałmużną i rozdawaniem pieniędzy biednym. Zgodnie z legendą brytyjscy pracodawcy zaczęli właśnie 26 grudnia ofiarowywać swoim pracownikom prezenty i pieniądze. Inna wersja mówi, że 26 grudnia pudełka były ofiarowywane przez arystokratów służbie, w ramach wdzięczności za przygotowanie świąt.

Czytaj też: Do tych dwóch polskich miast Brytyjczycy wybierają się najchętniej na Święta Bożego Narodzenia

3. Boxing Day – wielkie, choć tracące na znaczeniu, święto zakupowe

Boxing Day to wciąż wielkie święto zakupowe, a wyprzedaże oferowane II Dnia Świąt cieszą się nadal sporym zainteresowaniem. Jednak popularność Boxing Day w UK z roku na rok spada, oddając pola wyprzedażom przedświątecznym w ramach Black Friday i Cyber Monday.

4. Boxing Day nie pociąga za sobą żadnych rękoczynów

Wbrew nazwie Boxing Day nie pociąga za sobą żadnych rękoczynów. Niegdyś w II Dniu Świąt organizowane były polowania na lisy z udziałem psów, ale od 2004 r. są one zakazane. Mimo to, stosując luki w prawie, niektórzy Brytyjczycy nadal organizują takie polowania, stosując tylko inne metody niż te sprzed wprowadzenia ustawy.

5. Boxing Day w byłych koloniach obchodzony.... bardziej dosłownie

W niektórych byłych koloniach brytyjskich w Afryce i na Karaibach Boxing Day traktowany jest bardziej dosłownie, ponieważ organizowane są tam wtedy... zawody w boksie.

Nie przegap: Nastolatkowie w UK to jedni z NAJNIESZCZĘŚLIWSZYCH nastolatków na świecie