Boxing Day 2019: Deszcz i gigantyczne kolejki nie zniechęcają Brytyjczyków - mieszkańcy UK wydadzą dziś ponad 3,5 MILIARDA funtów!

Pomimo gigantycznych kolejek i nieprzyjemnej deszczowej aury, Brytyjczycy szturmują sklepy od wczesnych godzin porannych. Według prognoz Barclaycard, całkowite wydatki mieszkańców UK osiągną dziś sumę 3,7 MILIARDA funtów.

Pomimo brzydkiej pogody i ogromnych kolejek, a także ograniczeń związanych z ochroną środowiska, szacuje się, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii wydadzą dziś na zakupy tylko 200 milionów funtów mniej niż rok temu w Boxing Day.

Według Barclaycard około czterech na dziesięciu dorosłych mieszkańców UK uda się dziś na poświąteczne okazyjne zakupy, wydając średnio 186 funtów, co przyniesie łączną kwotę 3,7 miliarda funtów. Jak podaje portal „Metro”, w tym roku z uwagi na ochronę środowiska aż 62 proc. osób udających się na wyprzedaże zamierza kupić mniej towarów niż rok temu. Mimo wszystko tegoroczna oszczędność nie zapowiada się istotna, ponieważ przewiduje się, że Brytyjczycy wydadzą w Boxing Day 2019 jedynie 200 milionów funtów mniej niż w 2018 roku.

Thousands queue , 6AM Boxing Day at the Silverlink Retail Park North Tyneside for the start of the 2019 Next Sale #BoxingDaySales@nextofficial#nextsale#northtyeside#silverlink#retailparkpic.twitter.com/qmJpqwG9K6