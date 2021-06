Bournemouth: Polski kierowca niebezpieczną jazdą "odreagowywał" odpadnięcie Polski z Euro 2020

Fot: Facebook @Dorset Police No Excuse

Polskiemu kierowcy grozi konfiskata jego samochodu, po tym jak "za kółkiem" za pomocą bardzo niebezpiecznej jazdy "odreagowywał" odpadnięcie polskie reprezentacji z Euro 2020.

Polski kierowca siedzący za kierownicą samochodu marki BMW stwarzał poważne zagrożenie na ulicach Bournemouth, a konkretnie w okolicach Old Christchurch. Do rzeczonych wydarzeń doszło w dniu około 19:00 w środę wieczorem, 23 czerwca 2021 roku. Jak relacjonował rzecznik Dorset Police prowadzony przez naszego rodaka samochód miał z dużą prędkością poruszać się przez Stafford Road, a następnie gwałtownie skręcić w Christchurch Road, a później w Dean Park Crescent. Jego "wyczyny" nie uszły uwadze funkcjonariuszy, którzy niebawem go zatrzymali.

Polski kierowca pędził jak szalony ulicami Bournemouth

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu informacyjnego "Dorset Echo" siedzący za kierownicą Polak okazał się kibicem polskiej reprezentacji piłkarskiej. Jego twarz była pomalowana w barwy narodowe, a on sam owinięty był w flagę państwową.

Zatrzymany przez brytyjską drogówkę pirat drogowy tłumaczył się, że jego nieostrożna jazda - driftowanie, jak utrzymywał - wynika z tego, że jest zły z powodu odpadnięcia Polski z Euro 2020. Przypomnijmy, tego samego dania drużyna prowadzona przez Paolo Souse przegrała ze Szwecją 2:3 i nie awansowała do fazy pucharowej futbolowych mistrzostw Europy.

Nasz rodak driftując po mieście "odreagowywał" porażkę Polski na Euro 2020

Jego zdaniem dał popis efektownej jazdy, zdaniem policji - całkowicie stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem. Skończyło się na wystawieniu mandatu za nieostrożną jazdę pozbawioną zachowania odpowiedniej uwagi. Co więcej, mężczyzna został pouczony, że jeśli jeszcze raz da taki "popis", to może po prostu... stracić samochód! Auto może zostać skonfiskowane na mocy przepisów związanych z Section 59 związanych z "anti social driving".