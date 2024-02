Praca i finanse Bounce Back Loan – borykasz się z długami? Nie jesteś w stanie ich spłacić i chcesz zamknąć swoją firmę?

Oto pytania zadawane przez dyrektorów firm, którzy skorzystali z rządowego wsparcia i zaciągnęli pożyczkę Bounce Back Loan podczas pandemii w 2020 r.

Covid-19 dotknął wielu dyrektorów mających obecnie trudności ze spłatą zadłużeń i są winni HMRC, dostawcom, bankom np. Bounce Back Loan (BBL) lub Coronavirus Business Interruption Loan (CBILS).

Jeśli jesteś dyrektorem firmy zagrożonej naciskami ze strony wierzycieli lub HM Revenue & Customs, możesz nie wiedzieć, do kogo zwrócić się o poradę. Ustawa o niewypłacalności z 1986 r. i ustawa o dyskwalifikacji dyrektorów spółek z 1986 r. nakładają na dyrektorów szereg obowiązków i odpowiedzialności.

Za naruszenie tych i powiązanych przepisów prawnych grożą surowe kary, w tym dyskwalifikacja, grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności. Ponadto zastosowanie może mieć również odpowiedzialność osobista za długi zaciągnięte przez spółkę. Czas minął i teraz Służba ds. Niewypłacalności aktywnie pracuje nad zwróceniem pieniędzy do budżetu. Rozważa kwestie likwidacji spółek, analizuje legalność zaciągnięcia pożyczki i na podstawie wyników podejmuje decyzje, co dalej z firmą i jej dyrektorem, poprzez których został złożony wniosek o pożyczkę Bounce Back Loan.

W tym roku Służba ds. Niewypłacalności poinformowała o kilku głośnych sprawach i orzeczeniach sądowych dotyczących beneficjentów pożyczki Bounce Back Loan.

Oto dwie historie dyrektorów firm z Polski:

1.Polak AS, lat 35, zamieszkały w Southampton, został skazany przez Sąd w Southampton w dniu 17 sierpnia 2023 r. na osiem miesięcy więzienia za przestępstwa zgodnie z Fraud Act 2006 r. i Companies Act 2006 r.

Dyrektor złożył wniosek o pożyczkę Bounce Back Loan w wysokości 20 000 funtów w maju 2020 r., kiedy jego własna firma, Think Gas Ltd, borykała się z problemami finansowymi i już wtedy rozważano jej zamknięcie przed wybuchem pandemii Covid-19.

Dyrektor zawyżył obroty swojej firmy do £80.000 we wniosku o Bounce Back Loan, a po uzyskaniu i zaksięgowaniu pożyczki na koncie firmy wypłacił 19 600 funtów. Następnego dnia złożył oświadczenie o zamknięciu firmy, składając wniosek o jej rozwiązanie w Companies House.

We wniosku o rozwiązanie wyraźnie wskazano, że wierzycieli, np. bank, należy powiadomić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wykreślenie przedsiębiorstwa, a niezawiadomienie o takim zamiarze jest przestępstwem. Dyrektor Think Gas Ltd nie poinformował swojego banku, że spółka złożyła wniosek o rozwiązaniu firmy.

Chcąc uniknąć więzienia, dyrektor poinformował Sąd, że ma w planach spłacić pożyczkę Bounce Back Loan w ciągu 12 miesięcy. Jednak przez ostatnie trzy lata nie podjął żadnych kroków w tym kierunku.

Peter Fulham, główny śledczy w The Insolvency Service, powiedział: „Dyrektor Think Gas Ltd uważał, że może nadużyć przepisów w celu wykorzystania programu zaprojektowanego specjalnie po to, aby pomóc firmom przetrwać pandemię. Teraz za swoje czyny grozi mu zarzut karny. Nie zawahamy się zająć takimi sprawami”.

2.Polak L.N, lat 43, samozatrudniony budowlaniec z Hounslow w zachodnim Londynie, został skazany w dniu 27 listopada 2023 r. przez Lincoln Crown Court na 20 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Nakazano mu również zapłacić bankowi odszkodowanie w wysokości 12 000 funtów, od którego pożyczył pieniądze.

L.N złożył wniosek o pożyczkę Bounce Back Loan w wysokości 50 000 funtów w październiku 2020 r. Maksymalną pożyczkę otrzymał po stwierdzeniu we wniosku, że jego firma osiągnęła obrót w wysokości 205 000 funtów za poprzedni rok podatkowy. Jednakże Sąd zauważył, że L.N zawyżył swoje dochody, które w danym okresie wynosiły jedynie 20 000 funtów.

Zgodnie z zasadami programu, firmy mogły ubiegać się o kwotę do 50 000 funtów, w zależności od obrotu za poprzedni rok, a pieniądze musiały zostać wykorzystane na wsparcie finansowe firmy. Jednak w tym przypadku L.N wykorzystał pieniądze z pożyczki na inwestycje w kryptowalutę za pośrednictwem brokera internetowego. A broker kryptowalut również dopuścił się oszustwa i ukradł pełną kwotę, którą L.N zainwestował. L.N ogłoszono bankrutem w lipcu 2021 r.

L.N przyznał się do swoich czynów w listopadzie 2022 r. podczas śledztwa prowadzonego przez Urząd ds. Niewypłacalności na pierwszej rozprawie w dniu 9 października 2023 r. W ramach swojej kary Sędzia uwzględnił także 200 godzin bezpłatnej pracy i 15 dni objętych wymogami zajęć rehabilitacyjnych mających na celu zaradzić przestępczemu zachowaniu.

Julie Barnes, główna śledcza w Urzędzie ds. Upadłości, powiedziała:

– L.N skorzystał z programu, który miał pomóc potrzebującym, nie myśląc o nikim innym i jego lekkomyślne działania motywowane chęcią osiągnięcia korzyści osobistej, przyniosły straty w budżecie publicznym. Jego wyrok pokazuje, że nie będzie tolerowane nadużywanie pieniędzy podatników.

Źródło: The Insolvency Service

Jedynym sposobem, aby dyrektorzy firm nie otrzymywali listów z banku lub firmy windykacyjnej, jest zamknięcie firmy. Jedynym sposobem zamknięcia przedsiębiorstwa jest zamknięcie go za pośrednictwem syndyka. Banki monitorują stronę internetową Companies House. Jeżeli pojawi się w nim wzmianka, że dana spółka została ROZWIĄZANA i do tego postępowania został powołany syndyk masy upadłościowej, windykatorzy przestaną ścigać dyrektora o spłatę pożyczki, którą spółka jest winna.

Należy pamiętać, że Companies House zawiesi wniosek o skreślenie, jeśli sprawozdanie finansowe lub oświadczenie potwierdzające nie zostanie złożone w wymaganym terminie, a spółka nie zostanie rozwiązana, ponieważ Companies House przechowuje informacje na temat niespłaconych pożyczek dla każdej spółki. Złożenie formularza DS01 w Companies House w celu rozwiązania spółki, jeśli ma ona długi wobec wierzycieli, jest przestępstwem. Formularz DS01 można złożyć jedynie w przypadku, gdy firma NIE posiada żadnych długów. Proszę również wziąć pod uwagę ostatnie zmiany w ustawie o dyrektorach spółek, które stały się bardziej rygorystyczne.

Ważne informacje na temat pożyczki Bounce Back Loan

-Każdy dyrektor spółki, który złożył wniosek o pożyczkę BBL i nie jest w stanie jej spłacić, musi przeprowadzić likwidację spółki za pośrednictwem doradcy ds. Niewypłacalności. To jest jedyny sposób, w jaki dyrektor może legalnie zamknąć firmę i nie zwracać zadłużenia, jeśli firma działała zgodnie z prawem i nie była w stanie jej spłacić.

-Koszty likwidacji spółki pokrywa dyrektor, jeżeli spółka nie posiada majątku.

-Po poradę należy zwrócić się wyłącznie do Syndyka, ponieważ to on jest bezpośrednio zaangażowany w likwidację spółek. Cała reszta, tzw. „negocjatorzy”, czyli „specjaliści oferujący swoje usługi” to Twoje zmarnowane pieniądze. Dlaczego?

Po pierwsze, nie są oni syndykami masy upadłościowej i o niczym nie decydują, a jedynie zarabiają na Tobie.

Po drugie, bank po sprawdzeniu informacji na stronie Companies House o danej spółce, że została zlikwidowana poprzez licencjonowanego syndyka dopiero po tym może skontaktować się z Rządem Angielskim z tą informacją w celu zrekompensowania w całości niespłaconego zadłużenia Bounce Back Loan.

Po trzecie, negocjatorzy obiecujący rozwiązanie Twojego zadłużenia w ramach pożyczki BBL „jedną małą ratą” wprowadzają Cię w błąd i nie ma sensu, aby banki omawiały tę kwestię z osobą trzecią, skoro banki od początku wiedzą, że w przypadku niewypłacalności klienta, zwrot tego długu w całości gwarantuje Rząd Anglii.

Nie możesz spłacić Bounce Back Loan lub innego zadłużenia?

Kancelaria znana dziś jako Panos Eliades Callender & Co powstała w 1980 roku. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w doradztwie w kwestiach i procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorstw i osób fizycznych. Panos Eliades Callender & Co może pomóc i doradzić dyrektorom w zakresie zajmowanych przez nich stanowisk. Może się zdarzyć, że działalność Twojej firmy jest w dobrej kondycji i zależy Ci na dalszym rozwoju i jej działalności. Możesz mieć wrażenie, że Twoja firma mogłyby przetrwać, gdyby wierzyciele mieli trochę wytchnienia. Głównym celem będzie uratowanie i utrzymanie przedsiębiorstwa. Jeśli jednak cel ten nie zostanie osiągnięty i nieuniknione będzie postępowanie upadłościowe, Panos Eliades Callender & Co zapewni niezbędne porady i wsparcie.

Dlaczego powinienem wybrać Panos Eliades Callender & Co?

W tych niepewnych czasach niezwykle ważne jest, abyś miał po swojej stronie jednego z najlepszych syndyków masy upadłościowej, który doradzi Ci i pomoże w kluczowych kwestiach, z którymi się borykasz. Panos Eliades Callender & Co to całkowicie niezależna, licencjonowana kancelaria ds. Niewypłacalności. Mówimy po angielsku / rumuńsku / ukraińsku / polsku / rosyjsku – co może być bardzo pomocne podczas komunikacji i zrozumieniu całego procesu. Jesteśmy wobec naszych klientów szczerzy i otwarci już od pierwszego spotkania, które jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące. Naszym celem jest ratowanie przedsiębiorstw tam, gdzie to możliwe oraz wspieranie naszych klientów w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Nasi Klienci mają pewność, że ich sprawy są w rękach doświadczonych fachowców na każdym kroku.

