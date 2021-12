Borys Johnson ma kolejne dziecko. Wraz z żoną Carrie poinformowali o narodzinach córeczki

Premier Wielkiej Brytanii wraz z żoną Carrie ogłosili narodziny ich wspólnego drugiego dziecka. Para, która pobrała się w maju, ma już syna Wilfreda, który przyszedł na świat w zeszłym roku.

Rzecznik pary powiedział:

- Premier i pani Johnson z przyjemnością poinformowali o narodzinach zdrowej córeczki w londyńskim szpitalu dzisiaj rano. Zarówno matka jak i córka mają się dobrze. Para chciałaby podziękować wspaniałemu zespołowi położniczemu NHS za ich opiekę i wsparcie.

Kolejne dziecko premiera

Boris Johnson zawsze unikał mówienia o swoim prywatnym życiu mimo wieloletnich spekulacji na temat tego, ile ma dzieci. We wrześniu jednak potwierdził, że ma ich sześcioro. Zapytany przez NBC Today o to, czy ma szóstkę dzieci, premier odparł: „Tak”. Dodał także:

- Jest fantastycznie, jest fantastycznie, to dużo pracy, tyle powiem, ale kocham to, absolutnie kocham. I zmieniam dużo pieluch, na wypadek gdyby ktoś… robię to.

Obecnie Boris Johnson ma już siedmioro dzieci, o których wiadomo opinii publicznej, są to: Lara, Milo, Cassia i Theodore z byłą żoną Mariną Wheeler, Stephanie po romansie w 2009 roku i Wilfreda oraz najmłodszą córeczkę z żoną Carrie.

Boris Johnson w Peppa Pig World

Pod koniec listopada Boris Johnson został przyłapany na tym, jak bawi się w parku rozrywki Peppa Pig World ze swoim rocznym synkiem Wilfredem. Na nagraniu wideo mogliśmy zobaczyć, jak premier jeździ po parku niewielkim samochodzikiem ze swoim potomkiem z bujną czupryną.