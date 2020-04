Boris Johnson dziękuje za "uratowanie życia" imigrantom zatrudnionym w NHS! [wideo]

Cóż za ironia losu! Polityk dążący do Brexitu za wszelką cenę, bez względu na jego koszty, którego efektem będzie znaczne ograniczenie dostępu do rynku pracy w Wielkiej Brytanii dla imigrantów, podczas swojego pobytu w szpitalu znajdował się pod opiekę pielęgniarza i pielęgniarki, którzy nie urodzili się w UK!

Premier Boris Johnson po opuszczeniu londyńskiego St Thomas’ Hospital specjalne podziękowania złożył pielęgniarce i pielęgniarzowi, którzy się nim zajmowali, gdy zmagał się z Covid-19 - Jenny McGee z Nowej Zelandii i Luisowi Pitarmie z Portugalii. Dodajmy, że we współczesnej Wielkiej Brytanii, z powodu wprowadzenia systemu punktowego przez Home Office, McGee i Pitarma mieliby zapewne kłopoty z ponownym zatrudnieniem w NHS. To tylko pokazuje, jak ciężka może być sytuacja brytyjskiej służby zdrowia po zakończeniu okresu przejściowego.

Przeczytaj też: Brytyjski parlament wznawia działalność 21 kwietnia – poinformował rząd

Szef brytyjskiego rządu docenił ich zaangażowanie i ciężką pracę, gdy zajmowali się nim podczas pobytu na oddziale intensywnej terapii. Warto dodać, że pierwszym, co Johnson powiedział po wyjściu ze szpitala, to były właśnie podziękowania dla NHS. "Nie wiem, jak im dziękować. Zawdzięczam im życie" - komentował dodając, że "nie ma wątpliwości", że brytyjska ochrona zdrowia uratowała mu życie!

"Trudno znaleźć słowa, które wyraziłyby moją wdzięczność NHS za uratowanie mi życia, ale wcześniej chciałbym podziękować wszystkim w Zjednoczonym Królestwie za poświęcenie, którego dokonaliście i dokonujecie. Mogę sobie jedynie wyobrazić, jak trudne jest zachowywanie zasad dystansu społecznego" - mówił w krótkim wystąpieniu, które później udostępnił w social media.

Kiedy Boris Johnson wróci do swoich obowiązków? Nie wiadomo, kiedy dokładnie premier powróci do pracy, a czas rekonwalescencji po przejściu Covid-19 może być różny w zależności od przypadku i układu odpornościowego dotkniętej nim osoby. Wiadomo, że zgodnie z poradą lekarza prowadzącego, Johnson po wyjściu ze szpitala będzie przebywał w posiadłości w Chequers, gdzie będzie nabierał sił.

Polecane: Dobra wiadomość! Szczepionka na koronawirusa może być gotowa już pod koniec wakacji

Jakie konsekwencja może mieć zakażenie koronawirusem dla Borisa Johnsona? Profesor Neil Greenberg, członek Royal College of Psychiatrists i Health Protection Research Unit w King's College London, zwrócił uwagę, że na aspket psychologiczny wyzdrowienia z Covid-19. Niektórzy ludzie wrócą z zapałem do dalszego życia, a inni odczują "trwały wpływ" i będą mieli trudności z powrotem do normalnego funkcjonowania sprzed choroby.

"Wiele osób doświadcza pourazowego wzrostu - w myśl zasady wszystko, co nas nie zabije, czyni nas silniejszymi" - powiedział prof. Greenberg zaznaczając, że tak właśnie wygląda sytuacja w większości przypadków. Zdarza się jednak, że reagują zupełnie inaczej. Źle śpią, odczuwają stres, mają problemy z koncentracją. W ciągu następnych kilku tygodni objawy te zwykle same ustępują, chociaż u niewielkiej mniejszości stają się bardziej uporczywe.

Polecane: „Pierwsza rzecz jaką zrobisz, gdy minie epidemia to...”? Sprawdź, czy Twoja odpowiedź jest taka sama, jak większości polskich internautów!

Profesor Greenberg zwraca uwagę, że w tym momencie dla Borisa Johnsona najważniejsze powinno być wsparcie od innych osób. "Dobre wsparcie i dobrzy koledzy znacznie zwiększają szanse na wyzdrowienie i stanowi pozytywny czynniki w budowaniu odporności" - zaznacza w komentarzu dla "The Evening Standard"