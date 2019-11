Boris Johnsona obiecuje obniżkę składek National Insurance - pracujący w UK rocznie zyskają 465 funtów!

Ostatecznie próg ma wynieść 12 500 funtów - co oznacza to dla pracujących w UK?

Boris Johnson zapowiada zmiany zasad ubezpieczenia społecznego. Jeśli Partia Konserwatywna wygra wybory to składki będziemy opłacać dopiero po przekroczeniu progu 12 500 funtów zarobionych (w skali roku).

Obecnie próg zarobków, po przekroczeniu którego jesteśmy zobowiązani do opłacania składek w ramach ubezpieczenia społecznego (National Insurance) wynosi 8632 funtów rocznie. Regulacje te dotyczą zarówno osób zatrudnionych na etacie, jak i tych, którzy pracują samozatrudnieni. Propozycja wyborcza torysów zakłada podniesienie tego limitu do kwoty 12 500 funtów w skali roku. W praktyce oznacza to, że dopiero gdy nasze zarobki osiągną ten pułap to będziemy zobligowani do dokładania się do National Insurance. Jak podaje serwis informacyjny BBC taka zmiana będzie oznaczała wzrost realnych zarobków nawet o 465 funtów rocznie w skali roku (więcej o tym przeczytasz poniżej).

Jednocześnie kwota "wolna od ubezpieczenia" zostanie zrównana z kwotą wolną od podatku, o czym sam Johnson wspominał już wcześniej, jeszcze gdy rywalizował o przywództwo w partii, choć wówczas nie przedstawił żadnych konkretów w tej kwestii. Nowy budżet na 2020 rok już zakładałby podniesienie progu do 9500 funtów, jednak bez konkretnej deklaracji daty kolejnej zmiany i "dobicia" do 12 500.

Johnson zapewnia, że wprowadzenie tych zmian "pomogłoby w pokryciu kosztów utrzymania" i "zostawiłoby 500 funtów w kieszeni każdego", choć nieco później w oficjalnym komunikacie ta prognoza została skorygowano i była mowa o oszczędnościach na poziomie 100 funtów.

Trzeba zaznaczyć, że te szacunki są znacznie wyższe, niż wyliczenia Institute for Fiscal Studies, według których nowe stawki sprawią, że w kieszeniach Brytyjczyków zostanie około 85 funtów rocznie. Z kolei rząd te reformy będą kosztować 2 miliardy funtów. W przypadku podniesienia progu do 12,5 tys. funtów oszczędności pracujących wzrosłyby do 465 funtów, a obciążenia budżetowe - do 11 miliardów. Partia Pracy nie ma wątpliwości, że te zmiany zaszkodzą usługom publicznym.

Swoją obietnicę złożył podczas wizyty w zakładzie inżynieryjnym w Teesside pan Johnson zapytany przez jednego z pracowników o obniżkę podatków. - Będziemy obniżać składki na ubezpieczenie społeczne do kwoty 12 000 funtów i obniżamy stawki dla małych firm. Obniżymy podatek dla osób pracujących - mówił w Teesside premier. - Chcemy działać w sposób ostrożny, ale chcemy już teraz obniżyć koszty utrzymania i jednocześnie inwestując środki w NHS, policjantów i edukację.