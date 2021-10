Boris Johnson znów mija się z prawdą. Eksperci wytykają premierowi błędy w przemówieniu na kongresie Partii Konserwatywnej

Fot. Getty

Wczorajsze przemówienie Borisa Johnsona na kongresie Partii Konserwatywnej obfitowało w żarty, ale trudno jest się w nim doszukać jakichś nowych, odważnych oświadczeń politycznych. Eksperci zauważyli także, że przemowa była dodatkowo usiana nieścisłościami.

Boris Johnson nie raz mijał się z prawdą w trakcie swoich rządów, zaprzeczał sobie, kluczył i zmieniał zdanie. Echa takiego podejścia do polityki można było zauważyć we wczorajszym przemówieniu na kongresie Partii Konserwatywnej, w którym eksperci znaleźli sporo nieścisłości! Najbardziej rażące błędy popełnione przez premiera przytaczamy dla Was poniżej:



Boris Johnson twierdzi, że po latach stagnacji (po ponad dekadzie) płace w UK rosną szybciej niż przed wybuchem pandemii

Eksperci: Badania szanowanego Institute for Fiscal Studies pokazują, że płace nie rosną szybciej, niż w ostatnich latach. Co prawda wzrost płac wyniósł ok. 4 proc., ale większość tej podwyżki pochłonęła inflacja, która przekracza 3 proc.

Boris Johnson twierdzi, że Wielka Brytania będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (już jest numerem jeden).

Eksperci: Według Światowego Raportu Inwestycyjnego ONZ z zeszłego miesiąca, inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii „spadły drugi rok z rzędu”, co plasuje kraj na 16. miejscu pod względem wielkości takich inwestycji na świecie.

Boris Johnson twierdzi, że to nie rząd stworzył „cudowną” szczepionkę przeciwko koronawirusowi, ale zapewnił ją kapitalizm.

Eksperci: Szczepionka AstraZeneca została wykonana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego w ramach programu, który był w przeważającej mierze finansowany przez podatników i organizacje charytatywne (środków prywatnych było mniej niż 2 proc.)

Boris Johnson twierdzi, że UK zawarła 68 umów o wolnym handlu.

Eksperci: Wszystkie umowy, oprócz dwóch, to umowy „przeniesione”, z których Wielka Brytania korzystała jeszcze jako członek UE. Umowa z Japonią nie przyniosła UK większych korzyści, a umowa z UE jest znacznie gorsza, co spowodowało ogromny spadek eksportu.

Boris Johnson twierdzi, że Partia Konserwatywna, która opiekuje się NHS przez większość swojej historii, utworzyła 48 nowych szpitali.

Eksperci: Wiele z tych 48 obiecanych nowych szpitali to albo nowe jednostki w istniejących placówkach, albo jednostki gruntownie wyremontowane.

Boris Johnson twierdzi, że jego rząd podjął działania na rzecz walki z kryzysem w opiece nad seniorami.

Eksperci: Zaprezentowany niedawno plan uzdrowienia systemu opieki nad seniorami obciąży dodatkowo obywateli, którzy będą musieli zapłacić na ten cel 1,25 proc. w ramach składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo, jak zaznaczają eksperci, większość uzyskanych w ten sposób środków zasili system NHS, mocno poturbowany po pandemii koronawirusa.

Boris Johnson twierdzi, że Partia Pracy sprzeciwiała się w lipcu zniesieniu ostatnich ograniczeń lockdownu, co oznaczałoby, że kraj nadal nie mógłby w pełni sprawnie funkcjonować.

Eksperci: Partia Pracy poparła zniesienie ograniczeń dystansu społecznego – kluczowego aspektu czwartego etapu tzw. mapy drogowej wychodzenia z lockdownu. Jedyne, co krytykowali laburzyści, to zniesienie wymogu noszenia maseczek w zatłoczonych pomieszczeniach.