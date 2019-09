Boris Johnson zaszantażuje Unię Europejską? Premier chce poluzować współpracę ze Wspólnotą w dziedzinie wojskowości

Fot. Getty

Wielka Brytania jest obok Francji jedynym państwem w Europie, które dysponuje całym spectrum rozwiązań w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Jak wynika z informacji podanych przez dziennik „The Guardian”, Boris Johnson będzie chciał teraz użyć tej przewagi UK w dziedzinie wojskowości jako karty przetargowej w dalszych negocjacjach z Unią Europejską ws. umowy wyjścia.

Według dziennikarzy „The Guardian” o chęci poluzowania współpracy w dziedzinie wojskowości poinformował zespół Michela Barniera David Frost - główny negocjator ds. Brexitu w rządzie Borisa Johnsona. Obecna deklaracja polityczna między Wielką Brytanią i Unią Europejską zawiera zobowiązanie obu stron do „ścisłej współpracy w ramach prowadzonych przez UE misji i operacji zarządzania kryzysowego, zarówno cywilnych, jak i wojskowych”. Teraz jednak Londyn ma nalegać, aby każda przyszła umowa była tak skonstruowana, żeby Wielka Brytania utrzymała „suwerenną kontrolę nad sposobem wykorzystania jej aktywów obronnych”. Według Davida Frosta rząd brytyjski ocenia obecną deklarację polityczną za niewystarczającą w zakresie ochrony brytyjskich interesów.

Unijni dyplomaci nie mają jednak wątpliwości, że Boris Johnson chce zrobić ze współpracy w dziedzinie wojskowości kartę przetargową dla dalszych relacji między UK i Wspólnotą. Mówi się, że premier UK pragnie zaszantażować kraje UE zapowiedzią wycofania się z niektórych zobowiązań Londynu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa kontynentu europejskiego, by potem „przehandlować” utrzymanie status quo za inne ustępstwa ze strony Unii.

- To się nie uda. Jestem też pewny, że to by się nie udało i dwa lata temu. Jeśli im się wydaje, że ustąpimy w kwestii backstop albo jednolitego rynku w zamian za współpracę w dziedzinie wojskowości, to są w dużym błędzie. Jestem przygotowany na dyskutowanie z ludźmi, którzy nie podzielają moich poglądów i szanuję wielu polityków z Partii Konserwatywnej, ale Johnson ma po prostu obsesję na punkcie władzy – powiedział eurodeputowany z Belgii Philippe Lamberts. - Mamy zbyt dużo takich polityków, jak Jair Bolsonaro w Brazylii czy Donald Trump w USA. Johnson przekształcił swoją partię w partię angielskich nacjonalistów, i ja nie jestem jedyny, który tak myśli - dodał.