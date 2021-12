Boris Johnson zaleca, aby ludzie nie odwoływali przyjęć przed świętami, pomimo obaw związanych z wariantem Omikron. Ma rację?

Fot. Getty

Boris Johnson radzi mieszkańcom UK, aby nie odwoływali przyjęć przedświątecznych, ani jasełek, pomimo tego, że na Wyspach pojawił się już nowy, niepokojący wariant koronawirusa – Omikron. Ale czy premier ma rację? Wielu ekspertów ds. zdrowia nie zgadza się w tym względzie z szefem brytyjskiego rządu.

Wielu ekspertów zajmujących się zdrowiem publicznym uważa, że po pojawieniu się nowego wariantu koronawirusa Omikron, ludzie powinni znów ograniczyć niepotrzebne kontakty. Wszystko to dlatego, że nie jest na razie znany ani poziom zaraźliwości zmutowanego wirusa, ani jego zjadliwość. Wśród ekspertów, którzy doradzają dużą ostrożność, jest m.in. Jenny Harries, dyrektor naczelna UK Health Security Agency, która ostrzega, że nie jest jeszcze pewne, jak w obliczu nowego wariantu poradzą sobie dotychczasowe szczepionki. - Oczywiście [jeśli chodzi o] nasze zachowania w zimie – a szczególnie w okresie Bożego Narodzenia – to mamy tendencję do organizowania większej ilości spotkań towarzyskich. (…) Myślę więc, że [rozwiązaniem] jest pozostanie ostrożnym, unikanie kontaktów towarzyskich, kiedy nie jest to szczególnie potrzebne, a zwłaszcza przyjmowanie niezbędnych szczepień – powiedziała Harries w programie „Today” na antenie BBC Radio 4.

Boris Johnson nie chce mieszkańcom UK uprzykrzać świąt

Zdaje się jednak, że premier Boris Johnson wychodzi z nieco innego założenia i bardziej, niż chronić społeczeństwo przed potencjalnie niebezpiecznym wariantem, nie chce ludziom popsuć świątecznej atmosfery. Boris Johnson uważa, że nie jest potrzebne odwoływanie przedświątecznych imprez czy jasełek, ponieważ obecne restrykcje (kwarantanna dla osób podróżujących z kilku krajów uznanych za niebezpieczne i przywrócenie wymogu zakładania maseczek w sklepach i środkach transportu publicznego) wystarczą. - Nie chcemy, aby ludzie odwoływali takie wydarzenia. Uważamy [też], że zdecydowanie najlepszą rzeczą dla dzieci jest uczęszczanie do szkoły, jak wielokrotnie powtarzałem podczas tej pandemii – zaznaczył premier w jednym z wywiadów. I dodał, że najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, aby przeciwdziałać zagrożeniu ze strony nowego wariantu Covida, jest przyjęcie dawki przypominającej szczepienia.