Boris Johnson z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie oferuje wart 54 mln pakiet wsparcie dla Ukrainy

Ustępujący premier UK złożył niespodziewaną wizytę w Kijowie. W środę Boris Johnson wziął w obchodach święta niepodległości Ukrainy i spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

24 sierpnia 2022 minęła 31. rocznica proklamowania niepodległości przez Ukrainę. a obchody te zbiegły się z równym półroczem od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na kraj naszych wschodnich sąsiadów. Dla szefa brytyjskiego rządu była to już trzecia wizyta na Ukrainie od czasu rozpoczęcia wojny. Boris Johnson nie przyjechał do Wołodymyra Zełenskiego z pustymi rękami. Zadeklarował kolejny pakiet wsparcia militarnego dla kraj toczącego wojnę z Rosją. Wsparcie to będzie miało wartość 54 milionów funtów i obejmować będzie między innymi drony obserwacyjne oraz przeciwczołgową amunicję krążącą. Jak podaje PAP, w pakiecie znajduje się 850 mikrodronów Black Hornet, które są mniejsze od telefonu komórkowego i mogą przekazywać na żywo nagrania wideo, co jest szczególnie przydatne w obserwacji terenów miejskich. Dodajmy, że w sumie, od lutego 2022 roku władze UK przeznaczyły na pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy równowartość 2,3 mld funtów.

Boris Johnson z "pożegnalną" wizytą w Kijowie

"Przez ostatnie sześć miesięcy Wielka Brytania stała ramię w ramię z Ukrainą, wspierając ten suwerenny kraj, aby bronił się przed tym barbarzyńskim i nielegalnym najeźdźcą. Dzisiejszy pakiet wsparcia da dzielnym i prężnym ukraińskim siłom zbrojnym kolejne zwiększenie możliwości, pozwalając im nadal odpierać siły rosyjskie i walczyć o swoją wolność" - oświadczył premier Johnson, jak cytujemy za depeszą Polskiej Agencji Prasowej.

"To, co dzieje się na Ukrainie, ma znaczenie dla nas wszystkich, dlatego jestem tu dzisiaj, aby przekazać wiadomość, że Wielka Brytania jest z wami i będzie z wami przez nadchodzące dni i miesiące, a wy możecie wygrać i wygracie" - uzupełniał szef brytyjskiego rządu.

Premier UK zapowiedział kolejny, wart 54 mln funtów, pakiet wsparcia dla Ukrainy

W Kijowie Johnson zapewniał o nieustającym poparciu Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Władze w Londynie będą kontynuowały swoją pomoc w zakresie militarnym, ale także oferują swoją pomoc humanitarną, a także wkład w odbudowę gospodarki kraju zniszczonego przez wojnę.

W oficjalnym komunikacie wydanym przez Downing Street 10 czytamy, że Johnson i Zełenski dyskutowali o stojących przed Ukrainą wyzwań związanych ze zbliżającą się zimą. Choć wizyta premiera UK nie była wcześniej zapowiadana, podobnie zresztą, jak jego wcześniejsze wyjazdy na Ukrainę, to przed kilkoma tygodniami pojawiły się zapowiedzi, że jeszcze przed ustąpieniem z urzędu Johnson pojawi się w Kijowie. Spotkanie z Zełenskim miało być częścią nieoficjalnego, pożegnalnego "politycznego tournée" szefa brytyjskiego rządu.

