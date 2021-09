Boris Johnson wzywa do RADYKALNYCH działań w kwestii zmian klimatycznych [WIDEO]

Do tej pory premier UK dość sceptycznie podchodził do tematu zmian klimatycznych

Boris Johnson w obliczu zbliżającego się szczytu COP26 zabrał głos w sprawie zmian klimatycznych. Przemawiając w Nowym Jorku, przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ apelował do światowych liderów o zaangażowanie w radykalne zmiany mające na zatrzymanie dalszego ocieplania się klimatu.

Premier Wielkiej Brytanii mówił, że ludzkość osiąga swój punkt zwrotny w kwestii zmian klimatycznych. Jego zdaniem globalny wzrost temperatury jest już nieunikniony, ale światowi liderzy powinni zaangażować się w w poważne zmiany w celu ograniczenia dalszej emisji CO2 do atmosfery. "Czas, aby ludzkość dorosła" - deklarował Boris Johnson na 40 dni przed rozpoczęciem 2021 UN Climate Change Conference, która rozpocznie się 31 października w szkockim Glasgow. Ostrych słów i mocnych deklaracji nie brakowało. Szef brytyjskiego rządu grzmiał, iż kraje muszą wziąć odpowiedzialność za "zniszczenia, które wyrządzamy, nie tylko na naszej planecie, ale i nam samym". "Wierzymy, że ktoś inny posprząta bałagan zrobiony przez nas, ponieważ zawsze to robił ktoś inny. Ciągle niszczymy nasze siedliska za pomocą rozumowania, że do tej pory uchodziło nam to na sucho i teraz wierzymy, że znów ujdzie nam to na sucho" - grzmiał z mównicy Boris Johnson.

Boris Johnson wzywa do "zielonej rewolucji"

Johnson "namiętnie wierzy", że możliwe jest powstrzymanie dalszego wzrostu temperatury. Do tego są jednak konieczne "istotne zmiany" w czterech obszarach - w związku z węglem, samochodami, gotówką i drzewami.

"Mamy narzędzia do przeprowadzenia zielonej rewolucji przemysłowej, ale czas jest rozpaczliwie krótki" - zaznaczał. Jako przykład podał... Wielką Brytanię. Jeszcze pięć lat temu jego kraj wykorzystywał węgiel do wytwarzania 25% energii elektrycznej. Teraz, odsetek ten wynosi zaledwie 2%, a do 2024 spadnie do zera.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że całkiem niedawno Boris Johnson miał zupełnie inne poglądy na kwestie ekologii, zmian klimatycznych i wpływu człowieka na te zmiany. Napisać, że obecny premier UK był sceptyczny wobec tych kwestii to jak nic nie napisać.

Jeszcze w 2015 roku Johnson twierdził, że "globalni przywódcy kierują się prymitywnym strachem, że obecna, ciepła pogoda jest w jakiś sposób spowodowana przez ludzkość" oraz "ten strach - o ile dobrze rozumiem naukę - jest bezpodstawny".

W 2013 roku BoJo napisał również artykuł, w którym sugeruje, że rząd powinien rozważyć przygotowanie się do miniepoki lodowcowej spowodowanej aktywnością słoneczną. Opierał się na nie mającej naukowych podstaw teorii Piersa Corbyn, brata byłego przywódcy Partii Pracy, który nie wierzy w zmiany klimatyczne.

Skąd u niego taka zmiana w poglądzie na tę sprawę?

Długo można by jeszcze wyliczyć podobne fakty, ale wydaje się, że zmiana w kwestiach ekologii i klimatu, która się dokonała w Borisie Johnsonie ma całkiem trwałe podstawy. Niektórzy znajomi przypisują nowo odkryty entuzjazm w tych kwestiach wpływowi jego żony Carrie, który jest zdecydowaną zwolenniczką ochrony klimatu i środowiska naturalnego.