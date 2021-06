Boris Johnson wyśmiany: Na szczyt G7 w Kornwalii poleciał z Londynu samolotem

Fot. Getty

Fala krytyki wylała się na premiera Borisa Johnsona za to, że na rozpoczynający się w piątek szczyt G7 w Kornwalii wybrał się z Londynu samolotem. Internauci przypomnieli, że jednym z przewodnich tematów szczytu będą globalne zmiany klimatyczne, a stolicę Anglii dzieli od Carbis Bay zaledwie 280 mil.

Trzydniowy szczyt G7 rozpocznie się już w piątek. W Kornwalii zjawią się przywódcy siedmiu największych gospodarek świata: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii. Swoją pierwszą wizytę w Europie złoży też nowo wybrany prezydent USA - Joe Biden. Na szczycie ma zostać poruszonych kilka palących palących problemów, w tym zwłaszcza zduszenie szalejącej od 1,5 roku epidemii koronawirusa i wciąż postępujące zmiany klimatyczne.

Boris Johnson przyjechał do Carbis Bay w Kornwalii już wczoraj wieczorem i... szybko stał się w internecie obiektem kpin. Wszystko to dlatego, że premier zdecydował się pokonać 280-milową trasę z Londynu do Carbis Bay samolotem. I choć Boris Johnson domyślił się, że spadnie za to na niego fala krytyki, to swoich planów w zakresie podróży nie zmienił. Z kolei internautów nie przekonały zapewnienia premiera, że „Wielka Brytania jest liderem w rozwoju zrównoważonego paliwa lotniczego”, a także że „jednym z punktów w 10-punktowym planie brytyjskiej zielonej rewolucji przemysłowej jest zero emisji CO2 w portach lotniczych”.

Krytyka Borisa Johnsona

W sprawie podróży Borisa Johnsona z Londynu do Kornwalii samolotem głos zabrały czołowe organizacje walczące z ociepleniem klimatu i wielu przedstawicieli mediów. „Poleciałeś? I oczekujesz, że poważnie potraktujemy Twoje zobowiązania do walki ze zmianami klimatu?” - czytamy w poście umieszczonym w mediach społecznościowych przez organizację Extinction Rebellion. Z kolei dziennikarz „Financial Times”, Henry Mance, napisał: „Greta Thunberg popłynęła łodzią do Nowego Jorku. Boris Johnson poleciał samolotem do Kornwalii”.