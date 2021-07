Boris Johnson: Wydłużenie godzin nauki w szkole to „właściwy krok”. Rząd zdecyduje, jak wykorzystać extra godziny na dodatkowe zajęcia

Fot. Getty

Boris Johnson zaznaczył właśnie na spotkaniu komitetu edukacyjnego, że wydłużenie dnia szkolnego jest „właściwym krokiem”. Teraz rząd przeanalizuje, w jaki sposób można wykorzystać dodatkowe godziny na dodatkowe nauczanie i zajęcia.

Na ostatnim posiedzeniu komitetu edukacyjnego Boris Johnson bardzo wyraźnie zaznaczył, że popiera wydłużenie godzin nauki dla uczniów. - Myślę, że jest to właściwy krok. Pytanie brzmi, jak to zrobić. Jaki [to ma] być rodzaj zajęć, doskonalenia. Czy mają to być zajęcia teoretyczne? Jaka [powinna być] mieszanka? (…) Dokonujemy właściwego przeglądu tego wszystkiego, aby uzyskać dowody, których potrzebujemy – zaznaczył premier.

Dłuższy dzień szkolny miałby pomóc nadrobić szereg zaległości w nauce, których wiele dzieci doświadczyło na skutek mocno okrojonych zajęć online w ciągu ostatnich 18 pandemicznych miesięcy. - Potrzebujemy radykalnego myślenia i radykalnych działań, aby poradzić sobie z katastrofą, która spotkała dzieci w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Jeśli rząd poważnie rozważa wydłużenie dnia szkolnego, jak sugeruje premier, to jest to zachęcające – dodał przewodniczący komitetu ds. edukacji, Robert Halfon.

Pomoc szkołom w UK – na jakie środki mogą liczyć?

Problem dotyczący podniesienia się systemu szkolnictwa po 1,5 roku epidemii polega jednak nie tylko na zatrzymaniu dzieci dłużej w szkole, ale też na sfinansowaniu dodatkowych zajęć. Sir Kevan Collins, który jeszcze do niedawna był odpowiedzialny za powrót szkół do normalnego funkcjonowania, proponował finansowanie na poziomie £15 mld oraz wydłużenie czasu nauki o 30 minut dziennie. Jednak propozycja Collinsa została początkowo całkowicie odrzucona przez ministerstwo edukacji i Gavina Williamsona, który przyznał szkołom zaledwie £1,4mld.

Związki zawodowe nauczycieli ostrzegają z kolei, że plan wydłużenia godzin nauki może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. - Wiemy, że jakość nauczania jest ważniejsza niż ilość. Ważne jest, by za tymi propozycjami szły odpowiednie środki i by nie stały się one zbytnim obciążeniem dla szkół, dyrektorów i nauczycieli. Pojawi się też wiele pytań o to, jakie dokładnie będą oczekiwania względem treści nauczania w trakcie dłuższych dni szkolnych - mówi Geoff Barton, sekretarz generalny Association of School and College Leaders.