Boris Johnson ukrywa kluczowe elementy umowy ws. Brexitu? Premier odmówił opublikowania całego 44-stronicowego dokumentu

W sieci krąży filmik z podpisem "Brexitująca UK" (ang. "The UK Brexiting"), który w zabawny i niezwykle trafny sposób ukazuje Wielką Brytanię nie mogącą poradzić sobie z Brexitem, który był przecież jej...

Brytyjska aktywistka i bizneswoman, Gina Miller, rozpoczyna prawne starania o uniemożliwienie Borisowi Johnsonowi zawieszenia parlamentu w celu doprowadzenia do twardego Brexitu wbrew woli parlamentarzystów.

Dzisiaj po południu Theresa May spotka się z Donaldem Tuskiem pierwszy raz po uruchomieniu Artykułu 50., by rozmawiać o Brexicie. Jak zapowiadano wcześniej priorytetową kwestią w zbliżających się negocjacjach...

Królewska czarna laska i przepychanki polityków - ZOBACZ w jaki sposób doszło do zawieszenia obrad parlamentu [wideo]

Jeśli do parlamentu wchodzi przedstawiciel Królowej z czarną laską to wiadomo, że coś się święci - zobacz w jaki sposób doszło do zakończenia sesji parlamentu brytyjskiego.