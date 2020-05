Boris Johnson ujawni dziś 5-stopniowy system ostrzegawczy dotyczący złagodzenia lockdownu. Zwiększą się kary za łamanie zasad

Dojdzie także do wprowadzenia stopniowego systemu ostrzegawczego w kraju.

Rząd zamierza złagodzić pewne restrykcje dotyczące lockdownu, aby możliwy był dla wielu osób powrót do pracy.

Premier ujawni w niedzielę wieczorem szczegóły rządowego planu dotyczącego poluzowania lockdownu, jednak już teraz media informują, że będzie miał on charakter 5-stopniowego systemu ostrzegawczego. Ponadto kary za złamanie nowych regulacji mają zostać zaostrzone.

W niedzielę wieczorem Boris Johnson porzuci slogan „pozostańcie w domu, chrońcie NHS i ratujcie życie” i zmieni go na: „pozostańcie czujni, kontrolujcie wirusa i ratujcie życie”. Wraz z tą zmianą Wielka Brytania ma powoli łagodzić restrykcyjne zasady na rzecz większej czujności społeczeństwa i powrotu do pracy tych, którzy do tej pory ze względów bezpieczeństwa nie mogli jej wykonywać.

Nowy system ostrzegawczy

Zgodnie z założeniem rządu lockdown ma być luzowany stopniowo, a nakaz izolacji ma zostać zastąpiony dystansem społecznym także w miejscach pracy. Ponadto ma zostać wprowadzony 5-stopniowy system ostrzegawczy, który będzie sygnalizował (stopniowo od koloru zielonego do czerwonego najsilniejszego) ryzyko zarażenia w różnych częściach kraju.

System ten będzie nadzorowany przez nowe „centrum bezpieczeństwa biologicznego”, które będzie wykrywało zwiększenie poziomu zarażenia w różnych rejonach kraju. Premier ma także w niedzielę poinformować o obniżeniu się z czwartego stopnia do trzeciego stopnia ryzyka zarażenia w UK.

Zmiany w dotychczasowych regulacjach

W poniedziałek z kolei rząd opublikuje 50-stronicowy dokument, w którym przedstawi swój plan na złagodzenie lockdownu w całości, aby móc ostrożnie uruchomić ponownie gospodarkę. Niemniej pewne regulacje zostaną zaostrzone – na przykład zwiększone zostaną kary za niestosowanie się do zasad.

Początkowe zmiany mają dotyczyć:

- pozwolenia mieszkańcom UK na ćwiczenia na zewnątrz więcej niż raz dziennie

- ponownego otwarcia od 11 maja centrów ogrodniczych

- nałożenia 14-dniowej kwarantanny na osoby przyjeżdżające na Wyspy od czerwca, co najprawdopodobniej wpłynie na to, że mniej mieszkańców UK zdecyduje się na wakacje poza Wielką Brytanią w tym roku

- zalecenia noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych.

ZOBACZ WIDEO:

Otwarcie szkół

Premier już potwierdził wprowadzenie części z tych zasad. Niestety nadal pewne kwestie dotyczące poluzowania lockdownu pozostają niejasne – przede wszystkim temat ponownego otwarcia szkół. Pojawiły się jednak sugestie dotyczące stopniowego otwarcia szkół podstawowych zaczynając od starszych dzieci pod koniec maja lub na początku czerwca.