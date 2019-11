Boris Johnson twierdzi, że NIGDY nie skłamał podczas całej swojej kariery politycznej. Liberalni Demokraci kpią ze słów premiera

Fot. Getty

Boris Johnson twierdzi, że nigdy nie powiedział ani jednego kłamstwa w całej swojej politycznej karierze. Słowa premiera wywołały kpiny i oburzenie. Liberalni Demokraci przypominają, że obecny premier został już dwukrotnie odsunięty od pełnionej funkcji za… kłamstwo.

W wywiadzie dla ITV premier Boris Johnson został zapytany przez dziennikarza, czy mógłby spojrzeć mu „prosto w oczy” i powiedzieć, że w swojej karierze politycznej, która rozpoczęła się w 2001 roku, nigdy nie skłamał. Lider torysów odpowiedział na to: - „Absolutnie, absolutnie. Nigdy nie próbowałem oszukiwać opinii publicznej i zawsze starałem się być absolutnie szczery. (…) Mogłem się mylić, ale nigdy nie próbowałem oszukiwać ludzi co do tego, w jaki sposób postrzegam rzeczy”.

Premier dodał następnie: - „Nie zamierzam udawać, że w mojej karierze politycznej nie powiedziałem ani nie zrobiłem rzeczy, które wywołały urazę. Popełniłem błędy, z pewnością popełniłem błędy”.

Na wypowiedź premiera pojawiły się błyskawiczne reakcje, głownie kpiny i niedowierzanie. Liderka Liberalnych Demokratów, Jo Swinson, przypomniała, że Boris Johnson został dwukrotnie zwolniony z pełnionych funkcji jako polityk - właśnie z powodu kłamstwa. Przewodnicząca LibDem podkreśliła, że to oznacza, że wypowiadając deklarację prawdomówności w ITV, premier po prostu skłamał.

Jedną z sytuacji, do których odniosła się Jo Swinson, była historia z 2004 roku, kiedy to Michael Howard, były lider torysów, zdecydował o odebraniu Borisowi Johnsonowi prawa do pełnienia ówczesnych funkcji w parlamencie po tym, jak wyszło na jaw, że obecny premier kłamał na temat trwającego aż 4 lata romansu pozamałżeńskiego.

Z kolei Partia Pracy zarzuca Johnsonowi kłamstwo względem królowej w związku z decyzją o bezprawnym zawieszeniu parlamentu we wrześniu tego roku. Przywódca torysów był również mocno krytykowany podczas i po kampanii referendalnej w 2016 roku i został oskarżony o oszukiwanie opinii publicznej w związku ze sławnych hasłem grupy Vote Leave, mówiącym o 350 milionach i NHS.

Nagranie można obejrzeć w linku: ITV wywiad z Johnsonem.