Boris Johnson superbohaterem?! „Rozwścieczony Hulk, to silniejszy Hulk (…) Wyjdziemy 31 października” - stwierdził premier UK

Boris Johnson przyrównał Wielką Brytanię do zielonego stwora imieniem Hulk - jednego z superbohaterów ekranizacji serii komiksów Marvela. „Bardziej rozwścieczony Hulk, to silniejszy Hulk” - powiedział premier UK w niedzielę na łamach „The Mail”.

Premier Wielkiej Brytanii stwierdził w niedzielę, że Wielka Brytania uwalniając się z „kajdan” Unii Europejskiej, jest podobna do superbohatera imieniem Hulk, zielonego alter ego Bruce'a Bannera, jednej z postaci serii komiksów Marvela.

- „Bardziej rozwścieczony Hulk, to silniejszy Hulk” - powiedział w niedzielę premier Wielkiej Brytanii na łamach „The Mail”. - „Banner może być zakuty w kajdany, ale gdy zostanie sprowokowany, wybuchnie (…) Hulk zawsze [zdołał] się wydostać, bez względu na to, jak mocno był związany - tak też jest w przypadku tego kraju. Wyjdziemy 31 października”.

Jak podaje dziennik „The Guardian”, do zaskakujących stwierdzeń premiera Wielkiej Brytanii odniosła się Unia Europejska, a także aktor, który wcielił się w rolę superbohatera w serii „The Avengers”.

Przedstawiciele UE mieli zareagować zmieszaniem i irytacją. Z kolei gwiazdor Mark Ruffalo napisał w mediach społecznościowych, krytykując nie wprost ostatnie decyzje premiera dotyczące parlamentu:

„Boris Johnson zapomina, że Hulk walczy tylko dla dobra ogółu. Wściekły i silny może być również tępy i destrukcyjny. Hulk działa najlepiej, gdy jest w zgodzie z drużyną, i to katastrofa, gdy jest sam. Dodatkowo... zawsze ma [przy sobie] doktora Bannera z [jego] nauką i rozumem” - skwitował aktor na Twitterze.

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl