Boris Johnson rozważa przedłużenie lockdownu aż o cztery tygodnie. Jakie są motywy takiego scenariusza?

Fot. Getty

Gabinet Borisa Johnsona rozważa opóźnienie zakończenia lockdownu w Anglii aż o cały miesiąc - podaje dziennik „The Times”. Dlaczego taki scenariusz jest brany pod uwagę?

Według najnowszych informacji, do jakich dotarł dziennik „The Times”, aktualnie gabinet Borisa Johnsona rozważa dwa główne scenariusze ewentualnego przedłużanie lockdownu. Obecne ograniczenia mogą częściowo lub całkowicie pozostać w mocy po 21 czerwca, jeśli liczba zakażeń i hospitalizacji nadal będzie rosła w niepokojącym tempie.

O ile rząd może przedłużyć lockdown w Anglii?

Według pierwszego scenariusza opóźnienia zakończenia lockdownu, restrykcje mogą obowiązywać o dwa tygodnie dłużej, czyli do około 5 lipca. Z kolei według najnowszej rozważanej przez ministrów opcji, obecne restrykcje mogłyby obowiązywać aż o cztery tygodnie dłużej, czyli do około 19 lipca, a nie do 21 czerwca. Zdania na temat przedłużenia lockdownu są wciąż podzielone i ministrowie na razie nie zdecydowali, co stanie się dalej z lockdownem w Anglii.

Dlaczego lockdown w Anglii może zostać przedłużony?

Jakie motywy przedłużenia lockdownu w Anglii aż o cztery tygodnie są rozważane przez rząd? Według „The Times”, angielskie władze, myśląc o 4-tygodniowym przedłużeniu lockdownu, chcą osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, chcą, by jak najwięcej mieszkańców Anglii zostało zaszczepionych, zanim zniesione zostaną ostatnie ograniczenia - szczególnie te dotyczące organizacji dużych imprez czy otwarcia klubów nocnych.

Po drugie, rząd obawia się, że zbyt pochopne zakończenie lockdownu doprowadzi znów do gwałtownego wzrostu zachorowań i hospitalizacji, a to w następstwie spowoduje konieczność przywrócenia restrykcji. Obecnie nowa „indyjska” mutacja koronawirusa odpowiedzialna jest za 91 proc. nowych zakażeń w Anglii. Źródło, do którego dotarł dziennik „The Times”, wyjaśniło: „Chodzi o to, by dać ludziom pewność. Najgorszy scenariusz jest taki, że złagodzimy ograniczenia, a następnie będziemy musieli je ponownie wprowadzić. To musi być bilet w jedną stronę”.

Decyzję w sprawie dalszych losów lockdownu w Anglii premier Boris Johnson powinien podjąć najpóźniej w najbliższy poniedziałek 14 czerwca. Oczekuje się, że informacja o tym, czy i jakie restrykcje zostaną zniesione 21 czerwca, zostanie podana do wiadomości publicznej 14 czerwca wieczorem, podczas konferencji prasowej na Downing Street.