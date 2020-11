Boris Johnson rozmawiał na temat Brexitu z Joe Bidenem podczas pierwszej telefonicznej wymiany zdań. Co dokładnie omawiano?

Fot. Getty

Boris Johnson odbył pierwszą rozmowę telefoniczną z Joe Bidenem po wyborach prezydenckich w USA. Premier UK pogratulował prezydentowi elektowi wygranej. Miał również złagodzić obawy Bidena dotyczące Brexitu i pokoju w Irlandii Północnej.

We wtorek popołudniu Boris Johnson jako jeden z pierwszych światowych przywódców ujawnił, że rozmawiał z Joe Bidenem, by pogratulować mu wygranej w wyborach prezydenckich w USA. Jako pierwszy wiadomość taką upublicznił premier Kanady Justin Trudeau. Tego samego dnia telefoniczne rozmowy z nowym przywódcą Stanów Zjednoczonych potwierdzili także kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Republiki Irlandii Micheál Martin.

O swojej rozmowie z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Boris Johnson poinformował na Twitterze, pisząc: „Właśnie rozmawiałem z Joe Bidenem, aby pogratulować mu wyboru. Z niecierpliwością czekam na zacieśnienie partnerstwa między naszymi krajami i współpracę z nim nad naszymi wspólnymi priorytetami - od przeciwdziałania zmianom klimatycznym po promowanie demokracji i odbudowę po pandemii”.

