Boris Johnson przyrzeka, że jako premier nie zawaha się wyprowadzić UK z UE bez umowy

Fot. Getty

Boris Johnson – najpoważniejszy kandydat do objęcia stanowiska premiera po Theresie May, zapowiedział, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to nie zawaha się wyprowadzić Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy.

Boris Johnson nie poczekał nawet kilku godzin, żeby rozpocząć walkę o fotel premiera, który Theresa May zwolni 7 czerwca. Na kongresie gospodarczym w Szwajcarii były lider ruchu Vote Leave przyrzekł, że jeśli zostanie premierem Wielkiej Brytanii, to wyprowadzi swój kraj z Unii Europejskiej 31 października – z lub bez umowy. To mocna deklaracja, którą w trakcie walki o stanowisko lidera Partii Konserwatywnej i premiera będą musieli wziąć pod uwagę wszyscy kandydaci.

Czytaj także: Theresa May podaje się do dymisji - 7 czerwca przestanie być premierem

Opuścimy Unię Europejską 31 października – z umową lub bez umowy. Sposobem na osiągnięcie dobrej umowy jest przygotowanie się na brak umowy – powiedział Johnson, zaznaczając jednocześnie, że w razie objęcia stanowiska premiera będzie pracował nad wykluczeniem możliwości odstąpienia od art. 50. I to pomimo tego, że niedawno petycja dotycząca wycofania się z Brexitu zebrała 6 mln podpisów.

Zobacz też: Juncker krytykuje brytyjskich posłów: Usunięcie premier ważniejsze niż znalezienie porozumienia ws. Brexitu

Podczas swojego przemówienia Johnson przekazał też kilka ciepłych słów pod adresem Theresy May, którą pochwalił za cierpliwość i stoicyzm w relacjach z politykami UE. Jednocześnie jednak Johnson zaznaczył, że nowy lider musi w inny sposób prowadzić negocjacje z UE. - Nowy lider będzie miał szansę, żeby działać w inny sposób i będzie mógł nadać impet nowej administracji – powiedział, dodając przy tym, że nowy premier będzie mógł właściwie wyprowadzić UK z UE i powiedzieć wreszcie Brexitowi dobranoc.

Były burmistrz Londynu i minister spraw zagranicznych w gabinecie Theresy May zaznaczył wreszcie, że nawet w razie NO DEAL Wielka Brytania będzie w stanie zawrzeć z Unią Europejską „fantastyczną umowę o wolnym handlu”, a także zostać pionierem w handlu z krajami spoza Wspólnoty.

Nie przegap: Unia Europejska zareagowała na rezygnację Theresy May. Juncker nazwał premier „kobietą pełną odwagi”