Boris Johnson przyłapany na kolejnym kłamstwie - trwa śledztwo w sprawie obietnicy budowy 40 szpitali w UK

Rusza śledztwo w sprawie kolejnego kłamstwa Borisa Johnsona - w trakcie kampanii wyborczej w 2019, lider Partii Konserwatywnej obiecywał zbudowanie 40 nowych szpitali do roku 2030. NAO zbada czy przyszły premier świadomie skłamał i czy wprowadzał opinię publiczną na Wyspach w błąd.

Brytyjski National Audit Office przeprowadzi niezależne dochodzenie nie tylko w kwestii obietnicy dotyczących budowy nowych placówek medycznych, ale zasadniczo przyjrzy się dokładnie całemu programowi wyborczemu Partii Konserwatywnej sprzed trzech lat i obietnicom składanym przez torysów podczas tamtej kampanii. NAO dało również jasno do zrozumienia, że rząd nadal trzyma się kampanijnych deklaracji, które nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością i są kłamstwem. W UK nie powstanie 40 nowych szpitali - będziemy mieli do czynienia z remontami lub rozbudową istniejących placówek. List w tej sprawie do NAO skierował We Streeting z opozycyjnej Partii Pracy, który chciałby wyjaśnienia kwestii dotyczących opóźnień w realizacji tych zapowiedzi i kosztów, jakie z tego tytułu ponosi podatnik. Gareth Davies, audytor generalny NAO, zapowiedział, że już trwają pracę nad przygotowaniem pełnego raportu w tej sprawie.

Trwa śledztwo w sprawie fałszywych obietnic wyborczych torysów

Efekty działań NAO mamy poznać w 2023 roku. Davies zaznaczył również, że "szczególnie" zwrócił uwagę na "implikacje opóźnień dla rosnących kosztów w czasach wysokiej inflacji" oraz kwestię, czy wszystkie projekty realizowane przez rząd dotyczą rzeczywiście "nowych szpitali".

Jak czytamy na łamach "The Guardian" działania NAO w tej sprawie budzą kolejne pytania dotyczące uczciwości i standardów w rządzie kierowanym przez Borisa Johnsona. Wielu członkom Partii Konserwatywnej nie podoba się, że ich stronnictwo łamie kolejne obietnice wyborcze. Co więcej, ministrowie mieli instruować dyrektorów poszczególnych trustów NHS, aby wywierali na opinii publicznej przesadne wrażenie na temat skali realizowanych projektów!

Przyszły premier miał kłamać w sprawie budowy 40 szpitali

Te niecne praktyki zostały ujawnione w programie Reality Check BBC. Brytyjscy żurnaliści zwrócili się z zapytaniem do placówek ochrony zdrowia z zapytaniem o działania w tej kwestii. Spośród 34 trustów, które udzieliły odpowiedzi, tylko pięć z nich stwierdziło, że buduje zupełnie nowy szpital, 12 stwierdziło, że buduje nowe skrzydła, a dziewięć - remontuje istniejące budynki szpitalne.

