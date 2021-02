Boris Johnson powiedział, że jest nastawiony „optymistycznie” i zakłada poluzowanie lockdownu na początku marca

Premier powiedział, że mamy do czynienia z „ogromnym postępem” w kwestii przeprowadzenia masowych szczepień i ma nadzieje, że poluzowanie lockdownu rozpocznie się 8 marca.

22 lutego Boris Johnson przedstawi plany dotyczące poluzowania lockdownu w Anglii. Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, czy faktycznie rząd zdecyduje się na złagodzenie restrykcji, jednak premier stwierdził w ten weekend, że jest nastawiony „optymistycznie” w tej kwestii, biorąc pod uwagę spadek statystyk dotyczących zachorowań.

Poluzowanie lockdownu – od czego się zacznie?

Oprócz otwarcia szkół (w „optymistycznej” wersji) 8 marca, pierwszymi aktywnościami, na jakie wejdzie przyzwolenie bez obaw związanych z otrzymaniem kary, mają być spotkania ze znajomymi (z danego gospodarstwa domowego lub jedną osobą spoza niego) w parkach i pikniki – podał „Telegraph” powołując się na źródło rządowe.

Niestety spotkania grupowe osób z różnych gospodarstw domowych nie będą dozwolone ani w miejscach zamkniętych, ani na zewnątrz – podaje „Telegraph” powołując się na Downing Street. Jest to zarazem pierwsze potwierdzenie, że na początku przyszłego miesiąca rząd zacznie łagodzić restrykcje związane z lockdownem.

W czasie swojej sobotniej wizyty w fabryce Fujifilm Diosynth Biotechnologies w Billingham (Teesside) Boris Johnson powiedział:

- Jestem nastawiony optymistycznie, nie będę tego ukrywał. Jestem nastawiony optymistycznie, ale musimy być ostrożni.

Część ministrów chce całkowitego zakończenia restrykcji w kwietniu

Mimo „optymistycznego” nastawienia premier podkreśla, że wychodzenie z trzeciego lockdownu nastąpi stopniowo. Jako pierwsze 8 marca mają otworzyć się szkoły, następnie miesiąc później sklepy non-essential, a w maju puby i restauracje. W przypadku tych ostatnich pojawiły się jednak doniesienia o otwarciu lokali gastronomicznych już w kwietniu, jednak z możliwością serwowania jedzenia i alkoholu tylko na zewnątrz.

Część ministrów z Partii Konserwatywnej apeluje jednak do Borisa Johnsona o to, by znieść wszystkie restrykcje związane z lockdownem do końca kwietnia.

Zapytany w sobotę o to, czy ludzie będą mogli korzystać z ogródków piwnych w kwietniu, premier powiedział:

- Jeśli pozwolicie, poproszę was o to, abyście dali nam jeszcze trochę czasu na zapoznanie się z danymi dotyczącymi obecnej sytuacji, jaka jest tendencja spadkowa dotycząca zachorowań, badaniami, które także wydają mi się bardzo istotne, związane ze skutecznością szczepionek – czy działają tak, jak mamy nadzieję, że działają?