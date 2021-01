Boris Johnson potwierdził wprowadzenie nakazu kwarantanny w hotelach dla przyjezdnych z 22 krajów

Przyjezdni z 22 krajów z wysokim odsetkiem zarażeń Covid-19 zostaną objęci nakazem odbycia 10-dniowej kwarantanny w hotelach po przyjeździe do Wielkiej Brytanii – poinformował w środę w Izbie Gmin Boris Johnson.

W czasie swojego wystąpienia w parlamencie premier poinformował nie tylko o zakończeniu lockdownu najwcześniej 8 marca, ale także potwierdził wcześniejsze doniesienia o wprowadzeniu kwarantanny w hotelach.

Kwarantanna w hotelach

Zarówno obywatele brytyjscy jak i inni, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii z 22 krajów znajdujących się na „czerwonej liście” (z Afryki Południowej, części Ameryki Południowej i Portugalii), będą musieli poddać się 10-dniowej kwarantannie w hotelach, które wskazane zostaną przez rząd.

Informacja ta została potwierdzona po tygodniach spekulacji na temat zaostrzenia restrykcji dla przyjezdnych ze względu na obawy związane z mutacjami koronawirusa. Premier w swoim oświadczeniu w parlamencie powiedział:

- Chciałbym poinformował, że będziemy wymagać od przyjezdnych, którym nie będziemy mogli odmówić wstępu do kraju, odizolowania się w zapewnionym przez rząd zakwaterowaniu, jak hotele, na okres 10 dni, bez wyjątków. Osoby te zostaną odebrane z lotnisk i przetransportowane bezpośrednio do miejsca, gdzie odbędą kwarantannę. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustaleniem miejsc tak szybko, jak to możliwe. Minister spraw wewnętrznych przedstawi szczegóły dotyczące tego planu niebawem.

Kto zapłaci za hotele?

Nie wiadomo jednak, kto pokryje koszty związane z zakwaterowaniem przyjezdnych w hotelach na czas kwarantanny. Wcześniej źródła rządowe sugerowały, że podróżni z własnych kieszeni będą musieli zapłacić do 1 500 funtów za pobyt w hotelach, gdy tylko uruchomiony zostanie nowy program. Rząd nie podał jednak, kiedy program zostanie uruchomiony, ani dokładnej listy 22 krajów, z których przyjezdni zostaną objęci hotelową kwarantanną.