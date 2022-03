Boris Johnson porównał walkę Ukrainy do głosowania za Brexitem. Słowa premiera wywołały prawdziwą burzę [WIDEO]

Fot. Getty

Szokujące słowa brytyjskiego premiera spotkały się z ostrą krytyką nie tylko polityków krajowych, ale również środowiska międzynarodowego. Donald Tusk stwierdził, że komentarz Borisa Johnsona, porównujący wojnę w Ukrainie do referendum brexitowego, jest obraźliwy w stosunku do Ukraińców.

W sobotę podczas przemówienia na konferencji Partii Konserwatywnej w Blackpool brytyjski premier zdecydował się na dość szokujące porównanie. Boris Johnson stwierdził, że walka Ukrainy o wolność jest podobna do głosowania Brytyjczyków za Brexitem podczas referendum w 2016 roku…

Wojna w Ukrainie jest jak referendum ws. Brexitu? Szokujące słowa premiera UK

W swoim przemówieniu premier UK mówił, że Brytyjczycy, podobnie jak Ukraińcy, mają instynkt „wyboru wolności” i jako przykład przytoczył referendum brexitowe, podczas którego większość zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej. Boris Johnson mówił m.in.:

„Wiem, że społeczeństwo naszego kraju, podobnie jak mieszkańcy Ukrainy, instynktownie wybiera wolność za każdym razem. Mogę podać kilka znanych przykładów z ostatnich lat. Kiedy Brytyjczycy głosowali za Brexitem w tak dużej, dużej ilości, nie wierzę, że stało się tak dlatego, że byli wrogo nastawieni do obcokrajowców. Stało się tak dlatego, że chcieli mieć swobodę robienia rzeczy inaczej i aby ten kraj mógł być samorządny”.

Jak można było przewidzieć, na szefa brytyjskiego rządu błyskawicznie wylała się cała fala ostrej krytyki. Konserwatysta lord Barwell powiedział, że głosowanie w referendum nie jest „w żaden sposób porównywalne z ryzykowaniem życia” podczas wojny. Z kolei lider Liberalnych Demokratów sir Ed Davey powiedział, że to „obraza” dla Ukraińców. Na arenie międzynarodowej podobnego zdania był miedzy innymi Donald Tusk.

Rishi Sunak broni premiera

Co ciekawe, nie wszyscy krytykują premiera. Przykładowo, stronę Borisa Johnsona trzyma brytyjski Kanclerz Skarbu. Według dziennika The Guardian, Rishi Sunak stwierdził, że Boris Johnson wcale miał na celu przyrównania Brexitu do walki Ukraińców z rosyjską inwazją. Co w takim razie zrobił brytyjski premier zdaniem Kanclerza Skarbu?

Naciskany przez dziennikarzy, by wyjaśnił, szokującą wypowiedź Boris Johnson, Rishi Sunak powiedział jedynie:

„ludzie sami wyrobią sobie zdanie. Z pewnością nie sądzę, że te dwie sytuacje są bezpośrednio analogiczne, i nie sądzę, żeby on [premier- przyp. red.] tak to postrzegał”.

Obejrzyj szokujące słowa Borisa Johnsona na temat wojny w Ukrainie i Brexitu: