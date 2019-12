Boris Johnson oddał już głos! Do lokalu wyborczego przyszedł z... ukochanym psem

Fot. Youtube

Boris Johnson bardzo wcześnie zaczął dzisiejszy dzień i w lokalu wyborczym pojawił się już o godzinie 8 rano. Na głosowanie premier zabrał swojego ukochanego psa Dilyna.

Boris Johnson pojawił się lokalu wyborczym Methodist Central Hall obok Opactwa Westminster z samego rana, o godz. 8. Premier oddał zatem głos w lokalu wyborczym, który znajduje się najbliżej Downing Street 10, a nie, jak to mają w zwyczaju urzędujący szefowie rządu – w okręgu wyborczym, z którego startuje (w jego wypadku jest to Uxbridge). Premierowi, o dziwo, w głosowaniu nie towarzyszyła partnerka, Carrie Symonds, ale ukochany pies Dilyn.

Tuż przed pojawieniem się w lokalu wyborczym Boris Johnson zamieścił wpis na Twitterze o następującej treści: „Dziś mamy szansę, by doprowadzić Brexit do końca. Zagłosujcie na Konserwatystów”. W tym samym mniej więcej czasie w mediach społecznościowych zaktywizował się także Jeremy Corbyn, który napisał na Twitterze: „Zagłosujcie dziś na Laburzystów aby ocalić NHS, by doprowadzić do prawdziwej zmiany i by stworzyć kraj, który będzie pracował dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych”. A przypomnijmy, że lider laburzystów miał się pojawić w lokalu w swoim okręgu wyborczym w Islington North ok. godz. 9:30.

Lokale wyborcze w Wielkiej Brytanii są dziś otwarte od godz. 7 rano do godz. 22. Kilka godzin po zamknięciu lokali, ok. godz. 2 w nocy, powinny być już znane wstępne wyniki dotyczące kluczowych okręgów wyborczych. Ok. godz. 6 rano powinniśmy natomiast poznać przyszłego premiera UK.

