Preferencyjny program imigracyjny dla lekarzy i pielęgniarek - oto kolejna obietnica wyborcza Borisa Johnsona

Wszystkiego jeszcze nie wiemy, ale po zamknięciu lokali wyborczych do wiadomość telewizji BBC, ITV i Sky News podano sondaże exit polls. Wynika z nich, że zwycięzcą w przedterminowych wyborach do Izby...

Wizyta u lekarza w UK. Co trzeba wiedzieć?

Jak działa służba zdrowia w Wielkiej Brytanii? Co zrobić, by udać się na darmową wizytę do lekarza pierwszego kontaktu? Jak ubiegać się o zwrot kosztów transportu do szpitala oraz komu przysługują bezpłatne...