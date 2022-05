Boris Johnson nie zrezygnuje ze stanowiska premiera, nawet w obliczu wniosków z pełnego raportu Sue Gray

Co zrobi premier UK?

Nic nie wskazuje na to, aby premier miał złożyć dymisję

Długo oczekiwany raport będący podsumowaniem wewnętrznego śledztwa Sue Gray w sprawie "imprez" na Downing Street 10, łamiących covidowe restrykcje w czasie lockdownu został upubliczniony w swojej pełnej wersji.

W dniu wczorajszym, w środę 25 maja 2022 roku opublikowany został długo oczekiwany raport Sue Gray. Urzędniczka służby cywilnej podczas swojego dochodzenia zbadała 16 różnych "wydarzeń", które miały miejsce między majem 2020 a kwietniem 2021 roku (12 z nich było równolegle przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Met Police). Wnioski płynące z opracowania przygotowanego przez Gray znaliśmy już wcześniej. W raporcie wskazano na "błędy przywództwa i osądów", za które "wyższe kierownictwo, zarówno polityczne, jak i urzędowe, musi ponosić odpowiedzialność". Jak czytamy "to, co miało miejsce na wielu z tych zgromadzeń i sposób, w jaki się rozwijały, nie było zgodne z ówczesnymi wytycznymi Covid". W efekcie, 83 osoby, w tym sam premier oraz kanclerz skarbu, zostały ukarane mandatami. W sumie wystawiono ich 126.

Czy jednak wszyscy winni zostali należycie ukarani? Co do tego istnieją poważne wątpliwości. W tym tygodniu "wypłynęły" zdjęcia z imprezy z udziałem samego premiera. Widać na nich wyraźnie, jak Boris Johnson wznosi toast, przy stole, na którym stoją butelki wina, a wokół znajduje się kilka innych osób. Fotografie przedstawiają wydarzenia, które miały mieć miejsce 13 listopada 2020 roku. Impreza, w której brał udział premier UK miała miejsce z okazji odejścia Lee Caina, dyrektora ds. komunikacji. Osoby biorące w ty wydarzeniu zostały ukarane, ale szef rządu - nie. Więcje pisaliśmy o tym w tekście: "Partygate: Zdjęcia z Borisem Johnsonem wznoszącym toast na Downing Street podczas lockdownu [WIDEO]".

Pełna wersja raportu Sue Gray została upubliczniona

"Wielu będzie przerażonych, że tego rodzaju zachowanie miało miejsce na taką skalę w sercu rządu" - czytamy dalej w raporcie. Gray zaznaczyła, iż "społeczeństwo ma prawo oczekiwać najwyższych standardów zachowania w takich miejscach, a to, co się wydarzyło, zdecydowanie nie odpowiadało tym standardom".

Gdy wybuchła afera "party-gate" wiele mówiło się o właśnie o tych standardach i o szeroko pojętej kulturze pracy na Downing Street 10. We wtorkowym programie BBC Panorama trzech informatorów opowiadało o tym, co działo się w siedzibie premiera w czasie pandemii. Regularnie, w piątki miały tam mieć miejsce zakrapiane alkoholem imprezy. Tzw. "wine-time fridays" stały się tradycją, której nie zaprzestano nawet w czasie lockdownu. Więcej o tych imprezach pisaliśmy w osobnym tekście: "W piątki na Downing Street odbywały się REGULARNIE imprezy, także w czasie pandemii".

Prawda o łamaniu restrykcji covidowych na Downing Street 10 wyszła na jaw

Innym szokującym faktem są imprezy, które miały miejsce w noc przed pogrzebem księcia Filipa. Uczestniczył w nich personel brytyjskiej administracji rządowej. Alkohol lał się po dywanie, a pijany mężczyzna zniszczył dziecięcą huśtawkę. Przyjęcia, do których doszło 16 kwietnia 2021 roku, miały trwać do białego rana, a w alkoholowych i tanecznych rozrywkach miało uczestniczyć łącznie około 30 osób. Po więcej szczegółów odsyłamy do tekstu: "W noc przed pogrzebem księcia Filipa odbyły się dwie imprezy w siedzibie premiera. Downing Street przeprasza królową"

Warto w tym miejscu dodać, że w raporcie można przeczytać iż młodsi urzędnicy służby cywilnej byli przekonani, że ich udział w tych wydarzeniach jest akceptowalny, biorąc pod uwagę zaangażowanie starszych urzędników służby cywilnej i doradców politycznych.

Przypomnijmy, raport przygotowany przez Sue Gray już wcześniej został przedstawiony premierowi w jego wstępnej wersji. Opóźnienie jego publikacji wynikało z prac londyńskiej policji. Boris Johnsona otrzymał go w poniedziałek, 31 stycznia 2022 roku. Już wówczas szef brytyjskiego rządu przepraszał za postępowanie swoje i swojej administracji, obiecywał wyciągnięcie wniosków i poprawę, ale nie zamierzał podawać się do dymisji. Więcej na ten temat pisaliśmy już wcześniej, w artykule: "PILNE: Jest odpowiedź Borisa Johnsona na raport w sprawie imprez na Downing Street [wideo]".

Nic nie wskazuje na to, aby teraz, po całkowitym upublicznieniu raportu (i zakończenia dochodzenia przez Met Police) w tej kwestii miało się cokolwiek zmienić. Boris Johnson zamierza trwać na swoim stanowisku, bez względu na publikację raportu. Czy słusznie?