Boris Johnson NIE obniży podatku VAT na energię, choć w czasie kampanii brexitowej złożył taką obietnicę

Czemu tego nie zrobi? Sprawdźcie, co powiedział szef brytyjskiego rządu!

Nie będzie obniżki podatku VAT na energię - premier Boris Johnsona zadeklarował, że takie działanie mogło by pomóc "wielu ludziom, którzy być może wcale nie potrzebują wsparcia" w tym zakresie.

Zbliżający się rok 2022 dla wielu osób będzie rokiem "zaciskania pasa" ze względu na rosnące koszty utrzymania i stagnację płac. Rachunki za energię i podwyżki podatków obniżą budżety gospodarstw domowych średnio o 1200 funtów, jak wynika z analiz ekspertów z Resolution Foundation. Po ciężkim okresie pandemicznym zostaniemy uderzeni po kieszeni. Co w takiej sytuacji - galopującej inflacji i idących w górę podatków - zamierza zrobić brytyjski rząd? Zasadniczo - nic! Premier Boris Johnson zaadresował ostatnio pojawiającą się w mediach brytyjskich propozycję dotyczącą obniżenia podatków za energię. Prąd, gaz i ogrzewanie drożeją z powodu globalnej koniunktury, co szczególnie może uderzyć w najbiedniejsze rodziny.

Premier Johnson (kolejny raz!) przyłapany na kłamstwie

We wtorek wieczorem szef brytyjskiego rządu przemawiając na telewizyjnej konferencji prasowej na Downing Street 10 wskazał, że żadnych obniżek VAT`u nie będzie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zniesienie tego podatku było jednym z postulatów wyborczych samego Johnsona w 2016, gdy namawiał Brytyjczyków do opuszczenia UE. Mówił wówczas, że po zniesieniu regulacji Brukseli mieszkańcy UK zostaną zwolnienie z podatku za energię. Jak to się skończyło?

Czy premier Johnson dotrzymał danego słowo? Nie, nie dotrzymał, choć sam zaprzecza, że swoimi wcześniejszymi wypowiedziami wprowadził wyborców w błąd, czyli - zwyczajnie kłamał, aby na niego zagłosowano. Zasygnalizował jednak, że brytyjskie Treasury rozważa (podkreślmy to wyraźnie - rozważa!) podjęcie dalszych działań mających na celu wsparcie najbardziej potrzebujących rodzin.

UK po wyjściu z UE MOŻE obniżć lub znieść VAT na energię

Jednocześnie szef brytyjskiego rządu zaznaczył, iż Wielka Brytania znajdująca się obecnie poza strukturami unijnymi cieszy się "wolnością regulowania własnego podatku VAT". Szkoda tylko, że z tej "wolności" nie chce skorzystać...

Co ciekawe, to kolejny raz, gdy polityka premiera Johnsona spotyka się z krytyką części torysów. Back-bencherzy Partii Konserwatywnej głośno wyrażają swoje niezadowolenie z braku działania w tej kwestii i są zdecydowanie za tym, aby całkowicie usunąć podatek VAT nakładany na energię.