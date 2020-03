Boris Johnson: Największy kryzys związany z koronawirusem będziemy mieć za sobą w ciągu 3 miesięcy, jeśli…

Zaapelował także do mieszkańców Wysp o przestrzeganie podanych w poniedziałek zasad dotyczących samoizolacji i dystansu społecznego.

W czasie konferencji prasowej premier powiedział, że jest „absolutnie przekonany”, iż Wielka Brytania poradzi sobie z koronawirusem w ciągu trzech miesięcy, jeśli mieszkańcy kraju zastosują się do wytycznych rządu.

Boris Johnson uważa, że Wielka Brytania może poradzić sobie z kryzysem związanym z koronawirusem w ciągu następnych 12 tygodni, jednak później wprawił słuchaczy w konsternację przyznając, że spadek liczby zachorowań nie nastąpi przed końcem czerwca.

Podczas momentami chaotycznej konferencji prasowej na Downing Street premier próbował przyjąć optymistyczny ton, jednak nie mógł powiedzieć dokładnie, jakie działania zostaną podjęte w ciągu kolejnych trzech miesięcy, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Johnson oświadczył także, że pierwszy brytyjski pacjent poddał się testowemu leczeniu koronawirusa, a także, że spodziewa się, iż brytyjscy naukowcy rozpoczną testy nad szczepionką w ciągu następnego miesiąca, z kolei Public Health England może mieć wkrótce testy przeciwciał, które będą „przełomowe” i zmienią rozumienie choroby.

Premier powtórzył także swój apel do mieszkańców Wysp, aby zachowywali fizyczny „dystans” wobec innych i - jeśli to możliwe - izolowali się. Zaprzeczył jednak, że rząd planuje zamknąć Londyn, tak jak postąpiono z Paryżem.

Oświadczył także, że liczba testów na koronawirusa zostanie zwiększona do 250 000 dziennie. Obecnie liczba osób zarażonych Covid-19 wzrosła do 3 269 w Wielkiej Brytanii, a Bank Anglii zdecydował się nawet po raz kolejny obniżyć stopy procentowe do najniższego poziomu w historii.

