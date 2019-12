Boris Johnson musi dokonać przeglądu funduszy przeciwpowodziowych, bo kraj stoi na krawędzi „katastrofy” - ostrzegają politycy

Politycy chcą, by Boris Johnson dokonał przeglądu funduszy ochrony przeciwpowodziowej.

Po intensywnych powodziach, które nawiedziły w tym roku Wielką Brytanię, premier został wezwany do podjęcia natychmiastowego działania.

Fot. Getty

Boris Johnson musi dokonać przeglądu systemu funduszy ochrony przeciwpowodziowej i uruchomić jednostkę reagowania kryzysowego, aby zapobiec powtórzeniu się „katastrofalnych” szkód spowodowanych przez powodzie w listopadzie, ostrzegają czołowi politycy w UK.

W niedzielę na terenie całej Anglii podniesiono prawie 100 alarmów powodziowych. Powodzie dotknęły miasta i wsie w hrabstwie Kent oraz we wschodnim Sussex. Ponieważ nie jest to pierwszy raz, gdy brytyjskie służby przeciwpowodziowe nieskutecznie zapobiegają podtopieniom, niektórzy czołowi politycy zwrócili się już do samego premiera z apelem o przegląd środków finansowych, jakie państwo przeznacza na ochronę przeciwpowodziową kraju.

Jak podaje dziennik „The Guardian”, Dan Jarvis, burmistrz Sheffield, wezwał rząd do ustanowienia specjalnej jednostki rządowej, której przewodniczyłby, któryś z ministrów Gabinetu premiera. Jarvis powiedział również, że prywatnie Boris Johnson zgodził się już pomóc w zorganizowaniu kryzysowego zespołu przeciwpowodziowego, która odpowiedzialna byłaby za błyskawiczne reagowanie w sytuacjach zagrożenia podtopieniami.

W tym roku powodzie dotknęły ponad 4200 domów w South Yorkshire i setki innych domostw w Derbyshire, Nottinghamshire i Lincolnshire.

Z kolei Simon Greaves, lider Partii Pracy w councilu w Bassetlaw, gdzie w tym roku prawie 200 domów zostało poważnie uszkodzonych, powiedział: - „Byłoby skandalem, gdyby reakcja rządu na ten kryzys była po prostu skupiona na skutkach i udzielanie dotacji teraz, kiedy w rzeczywistości istnieją dom (…) które należy ratować przed powodzią w przyszłości. (…) Będzie potrzeba inwestycji o wartości wielu milionów funtów na ochronę przeciwpowodziową”. Polityk ostrzegł, że skutki złego zarządzania kryzysowego będą "katastrofalne".

Agencja Ochrony Środowiska wystosowała w niedzielę 88 ostrzeżeń powodziowych - od Middlesbrough aż po południowe wybrzeże kraju. Aktualnie obowiązuje jeszcze 227 ostrzeżeń o podtopieniach. Agencja poinformowała, że ​​zalanych zostało około 90 nieruchomości w Devon i w Kornwalii.

