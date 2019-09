Boris Johnson może obejść ustawę blokującą No Deal zawieszając jej obowiązywanie do końca października – ostrzega były premier UK

Fot. Getty

Czy Boris Johnson ma jeszcze jakiekolwiek narzędzia do tego, by doprowadzić do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 października? Były premier John Major uważa, że tak, a także że premier, w razie nieosiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia z UE do 19 października, może pokusić się o zawieszenie do końca tego miesiąca obowiązywania ustawy blokującej No Deal, doprowadzając tym samym do twardego Brexitu.

John Major, który sam stał na czele konserwatywnego rządu Wielkiej Brytanii w latach 1990 – 1997, nie zostawił w najnowszym wywiadzie suchej nitki na poczynaniach Borisa Johnsona. Major nazwał rząd Johnsona „zespołem oddającym hołd Partii Brexit”, który jest w swoich działaniach „głęboko niekonserwatywny” i który permanentnie szkodzi reputacji Partii Konserwatywnej. Poza tym były premier skrytykował też Borisa Johnsona za celowe podsycanie w społeczeństwie gniewu i poczucia krzywdy w stosunku do parlamentu oraz sądów – czyli do „najważniejszych bastionów państwa i jego wolności”. Major nie ma też wątpliwości, że preferowany przez obecnego premiera styl rządzenia wynika z „lekkomyślnej i dzielącej” ludzi strategii mającej na celu jego reelekcję.

Niestety były premier jest przekonany, że Boris Johnson może się posunąć do tego, by zawiesić ustawę Benn Act do końca października i tym samym umożliwić twardy Brexit. - Obawiam się, że rząd będzie się starał ominąć ustawę, wydając tzw. Zarządzenie Rady o zawieszeniu ustawy do 31 października. Należy bowiem zauważyć, że Zarządzenie Rady może zostać uchwalone przez wtajemniczonych radnych - czyli rządowych ministrów - bez udziału Jej Królewskiej Mości Królowej. Muszę jednak ostrzec premiera, że jeśli pójdzie tą drogą, to to będzie stanowiło rażący bunt przeciwko parlamentowi i całkowity brak szacunku dla Sądu Najwyższego. To będzie polityczne oszustwo, którego nikt nigdy nie powinien wybaczyć ani zapomnieć – zaznaczył Major.

Dla byłego wicepremiera w rządzie Majora, Michaela Heseltine'a, przemówienie Johna Majora w Centre for European Reform stanowi „najbardziej druzgocąca krytykę urzędującego konserwatywnego premiera dokonaną przez jednego z jego poprzedników” odkąd sięga pamięcią.

