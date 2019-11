"Boris Johnson jest świetnym premierem" - Donald Trump udzielił wywiadu Nigelowi Farage`owi [wideo]

Amerykański prezydent Donald Trump udzielił krótkiego wywiadu dla londyńskiego radia LBC. W rozmowie z liderem Brexit Party, Nigelem Farage`m, pochwalił robotę, jaką wykonała Boris Johnson w kwestii Brexitu i krytykował jego opozycję.

Już na samym początku wywiadu prowadzonego przez eurosceptycznego polityka, który od wielu lat optuje za wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych, Donald Trump zwraca uwagę, że premier Boris Johnsona znajdował się w trudnej sytuacji. Musiał poradzić sobie z renegocjacją umowy, którą Farage nazwał "nowym traktatem unijnym". Amerykański prezydent powiedział, że szef brytyjskiego rządu "był gotów zrobić to, czego nie potrafili zrobić inni".

- Uważam również, że patrzy w kierunku Stanów Zjednoczonych. Możemy robić znacznie więcej w kwestii handlu, niż robimy teraz. Chiny zdecydowały się pójść w innym kierunku, jak wiesz. Jesteśmy najpotężniejszą gospodarką świata i chcemy handlować z UK i UK chce handlować z nami - mówił Trump.

Pytany przez Farage`a o to czy Wielka Brytania powinna zdecydować się na "twardy" Brexit czy pozostać przy obecnej umowie, Trump udzielił jednoznacznej odpowiedzi. - Nie chce mówić tobie albo Borisowi co macie robić - uciął krótko ten prezydent, wobec którego amerykański rząd rozpoczął formalnie procedurę impeachmentu.

Zwrócił on również uwagę, że Farage miał pozytywny wpływ na proces Brexitu i jest zdania, że powinien połączyć siły z obecnym brytyjskim premierem. Zarówno lider Brexit Party, jak i szef Partii Konserwatywnej zostali określeni przez Trumpa jako "znakomici" politycy.

W obliczu zbliżających się przedterminowych wyborów amerykański prezydent zdecydowanie wyraził swoje poparcie dla Johnsona i Farage`a. - On jest fantastycznym człowiekiem i myślę, że jest właściwym facetem na te czasy. I wiem, że ty i on skończycie, robiąc coś, co może być wspaniałe. Jeśli zbierzecie się razem, to będziecie, no wiesz, niepowstrzymaną siłą - mówił na antenie LBC. Przy okazji zaatakował opozycję i lidera Partii Pracy Jeremy`ego Corbyna, mówiąc że taki wybór byłby "zły" dla Wielkiej Brytanii. - Byłby taki zły, poprowadziłby was złą drogą. Poprowadziłby was w takie złe miejsca - mówił Trump.

Jego komentarz spotkał się z natychmiastową reakcja laburzystów. Trumpowi zarzucono, że ingeruje w brytyjską kampanię wyborczą. Z kolei oficjalny komunikat wystosowany przez Downing Street 10 dotyczy umowy wynegocjowanej przez premiera Johnsona. Trump w swojej krytyce mówił, że nie jest ona tak dobra, jak by mogła być. "Zgodnie z nowym porozumieniem, cała Wielka Brytania opuści unię celną z UE, co oznacza, że możemy zawierać na całym świecie nasze własne umowy o wolnym handlu, z czego skorzysta każda część Wielkiej Brytanii" - czytamy w oświadczeniu rzecznika.