Boris Johnson jest najgorzej ocenianym premierem UK po II wojnie światowej [RANKING]

Jak Brytyjczycy oceniają pracę Borisa Johnsona na stanowisku premiera? No cóż, niezbyt dobrze! Prawie połowa jest zdania, że nie spisał się dobrze, a jego notowania w rankingu powojennych szefów rządu UK są kiepskie.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos MORI prawie połowa ankietowanych (dokładnie 49%) uważa, że ustępujący premier zrobił kiepską robotę podczas swojego pobytu na Downing Street 10, biorąc pod uwagę szefów rządu UK sprawujących swoje obowiązki po II Wojnie Światowej. W zasadzie, jego notowania są najgorsze pod tym względem - Johnson wyprzedza dwójkę innych premierów z ramienia Partii Konserwatywnej, Theresę May (41% ankietowanych stwierdziło, że źle wykonywała swoje obowiązki) i Davida Camerona (38%). Odchodzący w niesławie spowodowanej kolejnymi skandalami, który w historii zapisał się łamanie restrykcji covidowych, jest zatem gorzej oceniany, niż jego poprzednicy na tym stanowisku.

Jak Brytyjczycy oceniają polityczne dziedzictwo ustępującego premiera?

Z drugiej strony, jednak trzecia, dokładnie 33% ankietowanych jest zdania, że BoJo jednak się sprawdził na swoim stanowisku, co daje mu czwarte miejsce w rankingu "najlepszych" premierów powojnia. Wyprzedzają go Tony Blair (36%), Margaret Thatcher (43%) oraz Winston Churchill (62%). Jak widać dwie kadencje ustępującego premiera budzą dość skrajne oceny.

"Czas pokaże, jak oceniane będzie polityczne dziedzictwo Johnsona" - komentował Keiran Pedley z Ipsos MORI. "Jak widać po coraz lepszych wynikach Gordona Browna, z biegiem czasu ocena danego premiera może ulec zmianie. Negatywne postrzeganie dzisiaj, w przyszłości może złagodnieć".

Notowania Borisa Johnsona są bardzo niskie

Przypomnijmy, Boris Johnson w latach 2008–2016 był burmistrzem Londynu. Następnie, między 2016–2018 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w gabinecie Theresy May. Później przejął władzę, w 2019 stając się lider Partii Konserwatywnej i przejmując urząd szefa rządu. Jego pierwszy gabinet funkcjonował od lipca do grudnia 2019, a drugi - od grudnia 2019 do września 2022.

Badanie przeprowadzone przez sondażownię Ipsos MORI miało miejsce między 19 a 22 sierpnia 2022 roku. Przepytano 1111 pełnoletnich Brytyjczyków stanowiących reprezentatywną dla całego społeczeństwa grupę.

