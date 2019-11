Jeśli Partia Konserwatywna wygra wybory, to przez 5 lat nie podniesie podatku dochodowego, podatku VAT i składek na National Insurance

Boris Johnson chce też doprowadzić do Brexitu przed przerwą świąteczną

Fot. Getty

W dniu dzisiejszym Boris Johnson ogłosi manifest Partii Konserwatywnej na nadchodzące wybory. Premier zapowie, że jeśli torysi ponownie dojdą do władzy, to w ciągu 5 najbliższych lat nie zwiększą stawek podatku dochodowego i podatku VAT, a także nie podwyższą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne National Insurance.

Manifest wyborczy Partii Konserwatywnej Boris Johnson ogłosi dziś w samym sercu regionu West Midlands. Osią programu wyborczego torysów będzie zamrożenie na najbliższą kadencję parlamentu najważniejszych danin społecznych, a zatem podatku dochodowego (ang. income tax), podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne National Insurance. A przypomnijmy, że już kilka dni temu Boris Johnson zapowiadał podniesienie progu, od którego pracownicy w UK są zobowiązani do opłacania składek w ramach ubezpieczenia społecznego National Insurance – z £8 628 do £9 500 w ciągu najbliższego roku, i do £12 500 w ciągu kilku lat.

Ale zapowiedź zamrożenia najważniejszych danin społecznych to nie jedyna obietnica, jaką rząd torysów zamierza dziś przedstawić na zjeździe w West Midlands. Boris Johnson zapowie także walkę z niesprawiedliwymi opłatami parkingowymi przed szpitalami, przeznaczenie £1 mld na szkoły i dofinansowanie alternatywnej opieki nad dziećmi (w szczególności chodzi o okresy, gdy dzieci nie chodzą do szkoły), dofinansowanie 2,2 mln gospodarstw domowych w celu pokrycia rachunków za prąd i przeznaczenie £2 mld na naprawę dróg.

Wśród najważniejszych obietnic, jakie przedstawi dziś Boris Johnson, znajdzie się też wreszcie doprowadzenie do Brexitu jeszcze przed przerwą świąteczną. - Manifest doprowadzi Brexit do końca i pozwoli nam pójść dalej, i uwolnić potencjał całego kraju. Gdy rodziny zabiorą się za przygotowanie indyków na te Święta Bożego Narodzenia, to chcę, aby cieszyły się świątecznym czasem, wolnym od zdaje się niekończącego się dramatu z Brexitowym zestawem – powiedział Boris Johnson w trakcie wczorajszego przemówienia.

