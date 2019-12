Boris Johnson i Theresa May zakopali topór wojenny? Zostali uwiecznieni na zdjęciu, jak wspólnie świętują zwycięstwo torysów w wyborach!

Fot. Instagram

Jeszcze do niedawna wydawało się, że stosunki między byłą premier Theresą May i Borisem Johnsonem są chłodne, żeby nie powiedzieć oschłe. Ale, jak widać na zdjęciu, przytłaczające zwycięstwo torysów w wyborach z 12 grudnia zbliżyło do siebie nawet i tę dwójkę polityków...

Zdjęcie Theresy May świętującej u boku Borisa Johnsona, jak gdyby nigdy nic, zwycięstwo Partii Konserwatywnej w wyborach powszechnych, obiegło internet. W końcu jeszcze do niedawna wydawało się, że drogi May i Johnsona już się nie zejdą oraz że oboje raczej od siebie stronią. Tymczasem zdjęcie zrobione byłej premier z Borisem Johnsonem wskazuje raczej na to, że politycy zakopali topór wojenny.

Theresa May została uwieczniona na zdjęciu z Borisem Johnsonem na przyjęciu w Westminster, na które premier zaprosił ponad 100 nowo wybranych posłów Partii Konserwatywnej. Była szefowa rządu pojawiła się na uroczystości, ponieważ nie tylko została wybrana do Izby Gmin z okręgu wyborczego Maidenhead, ale też otwarcie wsparła Borisa Johnsona i prowadzoną przez niego kampanię wyborczą.

