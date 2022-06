Boris Johnson: Gdyby Putin był kobietą, nie zaatakowałby Ukrainy. Premier UK znów zaskakuje swoimi opiniami

Fot. Getty

Brytyjski premier w ostatnich dniach zabłysnął już kilka razy swoimi nietypowymi wypowiedziami. Nie inaczej było we wtorek, gdy podczas wywiadu dla niemieckiej telewizji ZDF Boris Johnson stwierdził, że wojna w Ukrainie została wywołana z powodu „toksycznej męskości” Putina.

Tuż po trzydniowym szczycie G7, który odbył się w południowych Niemczech i przed szczytem NATO w Madrycie, premier Boris Johnson wypowiedział się dla niemieckich mediów na temat obecnej sytuacji, związanej z wojną w Ukrainie. Premier UK podzielił się z dziennikarzami dość nietypową opinią na temat przyczyn inwazji Rosji na Ukrainę.

Zdaniem szefa brytyjskiego rządu, jednym z kluczowych powodów inwazji Rosji na Ukrainę jest… płeć rosyjskiej głowy państwa. Boris Johnson uważa, że Putin nie zaatakowałby Ukrainy, gdyby był kobietą, a obecna wojna jest „doskonałym przykładem toksycznej męskości”. W wywiadzie dla niemieckiej telewizji ZDF po szczycie G7 Boris Johnson mówił:

„Gdyby Putin był kobietą, a oczywiście nie jest, ale gdyby był, naprawdę nie sądzę, żeby rozpoczął tą szaloną macho wojnę z inwazją i przemocą w taki sposób, w jaki to robi. Jeśli szukasz doskonałego przykładu toksycznej męskości, to właśnie widać go w Ukrainie”.