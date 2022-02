Boris Johnson dla BBC: „Rosja planuje największą wojnę w Europie od 1945 roku”

W specjalnym wywiadzie dla BBC Boris Johnson powiedział, że dowody sugerują, iż „Rosja planuje największą wojnę w Europie od 1945 roku”. Według premiera „wszystko wskazuje na to, że plan już w pewnym sensie się rozpoczął”.

Boris Johnson udzielił wywiadu dla BBC, w którym nie ukrywa swojej pesymistycznej wizji dotyczącej dalszych działań Władimira Putina wobec Ukrainy.

Wywiad Johnsona dla BBC

W wywiadzie z Sophie Raworth dla BBC premier powiedział, że z zebranych przez państwa zachodnie dowodów wynika, iż Rosja zamierza rozpocząć inwazję, która otoczy ukraińską stolicę, Kijów.

- Myślę, że wiele osób musi zrozumieć sam koszt ludzkiego życia, który może się z tym wiązać, nie tylko dla Ukraińców, ale także dla Rosjan – ostrzegł Johnson.

- Obawiam się, że muszę powiedzieć, iż plan, który widzimy, dotyczy czegoś, co pod względem skali może być naprawdę największą wojną w Europie od 1945 roku - powiedział Boris Johnson. Cały wywiad z premierem ma zostać wyemitowany w programie BBC One w niedzielę o godzinie 09:00.

Inwazja Rosji na Ukrainę „odbije się echem na całym świecie”

Premier przemawiał w sobotę z Monachium, gdzie światowi przywódcy spotkali się na dorocznej konferencji bezpieczeństwa. Jak podaje BBC, najnowsze przewidywania rządu USA sugerują, że wzdłuż granicy z Ukrainą stacjonuje obecnie od 169 000 do 190 000 żołnierzy rosyjskich, zarówno w Rosji jak i sąsiedniej Białorusi, ale liczba ta obejmuje również rebeliantów we wschodniej Ukrainie.

Johnson wskazał również, że Wielka Brytania wprowadzi jeszcze dalej idące sankcje wobec Rosji niż sugerowano wcześniej.

Zachodni przywódcy ostrzegli w ostatnich tygodniach, że Rosja może przygotować się do inwazji w dowolnym momencie, jednak Putin zaprzeczył tym doniesieniom twierdząc, że Rosjanie przeprowadzają ćwiczenia wojskowe w regionie.

Boris Johnson zapytany o to, czy nadal uważa, że rosyjska inwazja na Ukrainę jest nieuchronna, powiedział:

- Obawiam się, że na to wskazują dowody. Nie ma co upiększać sytuacji. Faktem jest, że wszystko wskazuje na to, iż plan w pewnym sensie już się rozpoczął.

Po spotkaniu z ukraińskim prezydentem Boris Johnson powiedział, że jakakolwiek inwazja Rosji na Ukrainę „odbije się echem na całym świecie”.