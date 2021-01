Boris Johnson: Trzeci lockdown może zostać przedłużony. Premier twierdzi, że szkoły zostaną otwarte jako pierwsze

W środę w czasie swojego wystąpienia w parlamencie Boris Johnson powiedział, że szkoły zostaną otwarte jako pierwsze po zakończeniu trzeciego lockdownu, jednak zaznaczył, że może on zostać przedłużony, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Parlamentarzyści mają w środę zagłosować w sprawie wprowadzenia trzeciego lockdownu, w związku z czym Boris Johnson pojawił się w Izbie Gmin, aby przekonać ich do konieczności wprowadzenia nowych restrykcji. Przewiduje się, że w tej kwestii premier spotka się w pełnym poparciem.

Trzeci lockdown może zostać przedłużony

Boris Johnson napomknął wprawdzie wcześniej, że trzeci lockdown może zakończyć się w połowie lutego, jednak w parlamencie zaznaczył, iż legislacja daje możliwość przedłużenia go nawet do końca marca. Dodał także, że co każde dwa tygodnie specjalna komisja będzie analizować dane na temat zachorowań, co z kolei pozwoli na podjęcie decyzji o zakończeniu lockdownu lub jego kontynuacji.

Wszystko zależy jednak od statystyk dotyczących zachorowań, a te są coraz wyższe. Dzienna liczba zarażonych osiągnęła już 60 000 osób, a w ciągu ostatnich 28 dni zmarło na koronawirusa aż 830 osób.

Są postępy w walce z Covid-19?

Boris Johnson stwierdził, że są jednak pewne postępy w walce z Covid-19, do których zalicza zaszczepienie ponad 1,3 mln osób w całej Wielkiej Brytanii, w tym 23 proc. wszystkich mieszkańców Anglii powyżej 80. roku życia.

Otwarcie szkół

W Izbie Gmin premier przyznał, że szkoły mogą pozostać zamknięte nawet w lutym, jeśli konieczne będzie przedłużenie lockdownu. Zaznaczył jednak, że jako pierwsze zostaną otwarte, jeśli rząd zdecyduje się poluzować restrykcje.

- Dowody pokazują, że szkoła jest najlepszym miejscem dla naszych dzieci, a także, że szkoły są bezpieczne, a ryzyko zarażenia się koronawirusem w nich jest bardzo małe. Dla większości dzieci najbardziej niebezpieczną rzeczą w chodzeniu do szkoły, nawet w czasie globalnej pandemii, jest – obawiam się – przechodzenie przez ulicę, aby tam się dostać – powiedział premier i dodał, że jego ministrowie będą bardzo uważni w kwestii tego, kiedy szkoły zostaną otwarte.