Boris Johnson chce przechytrzyć parlament? Wraz z oficjalną prośbą rządu o wydłużenie Brexitu premier może listownie poprosić Brukselę o jej odrzucenie

Boris Johnson ma plan jak obejść decyzję parlamentu zmuszającą go do wydłużenia Brexitu

Fot. Getty

Jak sugeruje dziennik „Daily Telegraph”, Boris Johnson ma plan, jak ewentualnie obejść decyzję parlamentu zmuszającą go do wydłużenia Brexitu w razie nieosiągnięcia porozumienia z UE do 19 października. Gdyby spełnił się taki właśnie scenariusz, to bardzo możliwe, że premier UK wraz z oficjalną prośbą do Brukseli o wydłużenie Brexitu wystosowałby odrębny list, w którym poprosiłby Wspólnotę o jej odrzucenie.

Boris Johnson nie składa broni i zdaje się szykuje się na prawdziwą wojnę z parlamentem. Dziennik „Daily Telegraph” poinformował nieoficjalnie, że premier ma pomysł na to, jak storpedować działania deputowanych i obejść ustawę, która zobowiązuje go do poproszenia Brukseli o kolejne przesunięcie Brexitu na wypadek nieosiągnięcia stosownego porozumienia z UE do 19 października (ustawa uzyska aprobatę ze strony królowej Elżbiety II). W razie wystąpienia takiego scenariusza Boris Johnson planuje dołączyć do oficjalnej prośby rządu do UE list, w którym poprosi Brukselę o jej odrzucenie i o umożliwienie Wielkiej Brytanii wyjścia bez umowy.

Plany, choć jeszcze niepotwierdzone przez Downing Street, skrytykował były sędzia sądu najwyższego Lord Sumption. - Ustawa lub akt, który ma się wkrótce ukazać [akt musi uzyskać aprobatę królowej – przyp. red.] mówi, że premier musi złożyć wniosek o wydłużenie [Brexitu]. On nie tylko musi wysłać list, on musi poprosić o przedłużenie [Brexitu]. Premier musi nie tylko wysłać list, ale musi też złożyć wniosek o przedłużenie. A wysłanie listu i następnie próba jego zneutralizowania, wydaje mi się niczym innym, jak naruszeniem tego aktu – stwierdził stanowczo sędzia.

