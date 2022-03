Boris Johnson będzie ubiegał się o reelekcję. Ogłoszono start 2-letniej kampanii wyborczej

Fot. Getty

Boris Johnson będzie starał się o ponowny wybór na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii – poinformowała Parta Konserwatywna. Torysi ogłosili, kiedy rozpoczną dwuletnią kampanię wyborczą.

Najbliższe wybory powszechne w Wielkiej Brytanii powinny odbyć się w maju 2024 roku – pod warunkiem, że z jakichś względów nie zostaną rozpisane wybory przyspieszone lub nie zajdą inne prawne okoliczności. W obecnej sytuacji jednak na przyspieszone General Election raczej się nie zapowiada, w związku z czym brytyjskie partie polityczne przygotowują się do rozpoczęcia kampanii wyborczej.

Boris Johnson będzie ponownie walczył o urząd premiera UK

Start 2-letniej kampanii ogłosiła wczoraj Partia Konserwatywna, która poinformowała, że jej walka o zwycięstwo w najbliższych wyborach powszechnych w UK rozpocznie się w maju tego roku. Co więcej, wbrew temu, że w ostatnim czasie dymisja Borisa Johnsona wisiała na włosku z powodu afer covidowych, związanych z imprezami na Downing Street podczas ścisłego lockdownu, torysi poinformowali, że Boris Johnson będzie się ubiegał o reelekcję.

Według The Guardian, jeden z torysów, minister ds. Brexitu Jacob Rees-Mogg, miał się nawet podjąć próby zbagatelizowania skandalu zwanego „Partygate”, twierdzą, że afery z imprezami w siedzibie premiera to nic w porównaniu do kryzysu militarnego w Ukrainie. Niektóre brytyjskie media, jak na przykład iNews, nie stronią od nagłówków sugerujących, że wojna w Ukrainie uratowała karierę brytyjskiego premiera.

O szczegółach dotyczących rozpoczęcia kampanii wyborczej przez torysów poinformowano podczas wiosennej konferencji Partii Konserwatywnej w Blackpool.