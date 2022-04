Boris i Carrie Johnson zapłacą mandaty za imprezy lockdownowe. Karę otrzyma też kanclerz skarbu

Czy to polityczny koniec Borisa Johnsona?

Fot. Getty

To już pewne. Premier Wielkiej Brytanii zostanie ukarany grzywną za imprezy, które odbywały się przy Downing Street w czasie lockdownu. Mandaty otrzyma też ponad 50 innych osób – w tym żona premiera Carrie Johnson i kanclerz skarbu Rishi Sunak.

Downing Street oficjalnie potwierdziło, że Boris Johnson oraz jego żona Carrie Johnson, a także kanclerz skarbu Rishi Sunak, otrzymali powiadomienia z Metropolitan Police, dotyczące mandatów karnych w związku z aferą „partygate”.

Mandat dla premiera, jego żony i kanclerza skarbu za imprezy w czasie lockdownu

Na skutek dochodzenia w sprawie imprez, które odbywały się w siedzibach rządowych w czasie lockdownu, Met Police wystawiło jak dotąd już ponad 50 mandatów. Policja poinformowała jednak, że nie przekaże do publicznej wiadomości pełnej listy ukaranych osób - ujawniono na razie tylko kilka nazwisk.

Przypomnijmy, że Met Police wciąż prowadzi śledztwo w sprawie afery zwanej „partygate”, a dotyczącej aż 12 imprez, jakie miały mieć miejsce w siedzibach rządowych przy Downing Street 10 i Downing Street 11 w Londynie podczas lockdownu. Imprezy miały odbywać się zarówno w ogrodzie, jak i w pomieszczeniach budynku rządowego, a jedna prawdopodobnie miała miejsce w aktualnym mieszkaniu premiera i jego żony. Jak dotąd ukarano już ponad 50 osób.

Czy Boris Johnson poda się do dymisji?

BBC podało, że w związku z grzywną dla Borisa Johnsona i Rishiego Sunaka, szef Partii Pracy Keir Starmer wezwał obu polityków do rezygnacji z piastowanych urzędów państwowych. Podobny apel wystosowała też między innymi premier Szkocji, Nicola Sturgeon.

W samej Partii Konserwatywnej zdania na temat możliwej dymisji premiera jak dotąd były podzielone. Niektórzy posłowie wcześniej zapowiadali, że jeśli okaże się, że premier złamał prawo, to będą domagać się jego natychmiastowej rezygnacji. Jak przypomina The Guardian, gdy afera „partygate” została nagłośniona, około 20-30 konserwatystów złożyło wotum nieufności wobec Borisa Johnsona, jednak potrzeba było 54 głosów, by wniosek przeszedł partyjne głosowanie. Z kolei w ostatnim czasie w związku z inwazją Rosji na Ukrainę wielu posłów wycofało swoje obiekcje względem premiera, podkreślając, że teraz nie jest dobry czas na zmianę lidera.