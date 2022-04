Boom na dostawy do domu w trakcie pandemii koronawirusa spowodował wysyp nowych miejsc pracy. Ale... bardzo słabo płatnych

Fot. Getty

Znaczące zwiększenie dostaw do domu w trakcie pandemii koronawirusa doprowadziło do wzrostu liczby wakatów na gorzej płatnych stanowiskach, w tym zwłaszcza w magazynach. I choć więcej osób bez wykształcenia lub wyższych kwalifikacji dostała w związku z tym pracę, to pracownicy wcale nie znaleźli się w lepszej sytuacji, niż przed pandemią.

Według raportu przygotowanego przez Institute for Fiscal Studies (IFS), pandemia spowodowała ogromny wzrost liczby wakatów na stanowiskach kierowcy i pracownika magazynu. W badanym okresie, pięciu miesięcy poprzedzających luty 2022, wakaty dla pracowników magazynów były ponad dwukrotnie wyższe niż przed pandemią, a wakaty dla kierowców były aż o 80 proc. wyższe. Cały rynek pracy odnotował zresztą w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nawet o jedną piątą więcej możliwości zatrudnienia, niż w 2019 r. Ale IFS zaznaczył także, że bezrobotni pracownicy wcale nie są bardziej skłonni znaleźć pracę teraz, niż to miało miejsce przed pandemią, pomimo wyższych wskaźników wakatów.

Wakaty w trakcie pandemii wzrosły – ale nie dla wszystkich

Jak wskazują eksperci, liczba wakatów w trakcie pandemii stale rosła, a nowe miejsca pracy dotyczyły przede wszystkim stanowisk, które nie wymagały większych kwalifikacji ani wykształcenia. A co za tym idzie – stanowisk nisko płatnych. - Pandemia nie doprowadziła do znaczących zmian w zakresie poszukiwanych zawodów - zmiana poszła kierunku zawodów wymagających niższych kwalifikacji i to jest potencjalnie niepokojące. Istnieją oznaki, że na wolne miejsca pracy nadal mają wpływ czynniki przejściowe, na przykład stłumiony popyt na zmiany na rynku pracy w związku z pandemią i spadek liczby migrantów z UE, więc możliwe jest, że z czasem to zniknie. W związku z tym konkretne zawody, w których odnotowano duży wzrost wakatów, są zgodne ze zmianą preferencji konsumentów w kierunku dostaw do domu, co może wskazywać na trwalszą zmianę popytu na pracę – mówi Xiaowei Xu, starszy ekonomista IFS.

Niestety, najnowsze badania pokazują też, że wzrost wakatów wcale nie spowodował zauważalnego wzrostu płac pracowników. Całkowita płaca pracowników magazynów i kierowców była tylko o 0,4 proc. wyższa, niż rok wcześniej, po uwzględnieniu inflacji, ponieważ płace realne nie nadążają za rosnącymi cenami.