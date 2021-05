Bon mieszkaniowy PiS - do 160 tys. zł wsparcia od rządu dla "młodych" przy zakupie własnego M

W ramach Nowego Ładu, a więc programu gospodarczego rządu Zjednoczonej Prawicy po pandemii, znajdzie się "bon mieszkaniowy". Polski rząd będzie dopłacał tym, którzy chcą kupić mieszkanie, ale nie stać ich na wkład własny.

Według wciąż nieoficjalnych i niepotwierdzonych informacji konwencja, na której polskie władze przedstawią program pod szyldem "Nowy Ład", który ma pomóc rodzimej gospodarce po pandemii, odbędzie się 17 maja 2021 roku. Mamy na niej poznać konkrety i szczegóły w tej materii. "Polski Nowy Ład to nasz plan na czas po pandemii, w którym przedstawione zostaną przede wszystkim zamierzenia i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. To nasza odpowiedź na rzeczywistość postcovidową" - czytamy na oficjalnej stronie Prawa i Sprawiedliwości.

Polski rząd w ramach "Nowegi Ładu" zaoferuje bon mieszkaniowy

Jednym z elementów "Nowego Ładu" ma być bon mieszkaniowy. Ma to być forma wsparcia dla osób szykujących się do kupna własnego mieszkania. Będzie ona realizowana w formie finansowania dla tych, którzy nie mają odpowiednich środków na pokrycie wkładu własnego. Warto również dodać, że będzie on obejmował jedynie ludzie "młodych", a więc osób między 24., a 40. rokiem życia, co również ma zostać potwierdzone.

Według źródeł, na jakie powołuje się "Dziennik Gazeta Prawna" państwo mogłoby gwarantować wkład własny dla biorących kredyt w wysokości do 100 tys. zł lub oferować dofinansowanie do 160 tys. zł przy zakupie nieruchomości w ramach mieszkalnictwa społecznego (to domy budowane m.in. przez samorządy). Zaznaczmy, że wysokość państwowej pomocy byłaby uzależniona także od ilości posiadanych dzieci.

W jaki sposób program ten będzie działał?

W pewien sposób program ten przypomina zlikwidowaną wcześniej inicjatywę "Mieszkanie dla Młodych". Przedstawiciele polskiej branży deweloperskiej z uznaniem odnoszą się do rządowych planów w tym zakresie.

"W Polsce ciągle jest za mało mieszkań i warto rozwijać tego typu projekty, które powinny być programem długofalowym, bez względu na zmiany polityczne. Bon powinien wesprzeć przede wszystkim młodych ludzi, którzy dopiero planują założenie rodzin" - mówi Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development, cytowany przez portal "Money.pl".

Kto może liczyć na wsparcie?

"Takie programy jak MdM czy Rodzina na Swoim wywarły wpływ na rynek mieszkaniowy w Polsce, zwiększając popyt. Były przy tym ogromnym wsparciem dla mniej zamożnych osób, które chciały realizować marzenia o własnym M" - dodaje Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Trudno jednak dziwić się takim głosom - dzięki bonowi branża po prostu więcej zarobi na sprzedaży mieszkań, jeśli rząd rzeczywiście w taki sposób "wpompuje" więcej pieniędzy na rynek. A jak on zareaguje? Czy ceny pójdą w górę? Czy z kosztami kredytów mieszkaniowych?