Bomba w Belfaście - groźba zamachu uniemożliwiła przemówienie ministra Simona Coveney`a

Fot: Wikimedia Commons

Irlandzki minister spraw zagranicznych Simon Coveney zrezygnował z przemówienia w Belfaście, które miało miejsce w dniu wczorajszym, w piątek 25 marca 2022 roku z powody groźby potencjalnego zamachu bombowego.

Polityk przerwał swoją przemowę dosłownie w połowie zdania, gdy zorientowano się, że w miejscu, gdzie odbywała się jego wystąpienie, zaparkowano furgonetkę, w której miała znajdować się bomba. Jak później ujawnili przedstawiciele PSNI przynajmniej jeden niezidentyfikowany bandyta porwał furgonetkę na pobliskiej Shankill Road w godzinach porannych, między 9 a 10. Grożąc bronią kierowcy kazał mu jechać na miejsce zdarzenia, a więc do Holy Cross Chapel, gdzie miał przemawiać Coveney. Do środka pojazdu włożył również kanister i miał utrzymywać, że jest to bomba. Dodajmy, że niektóre źródła podają, iż porywaczy było dwóch.

Zagrożenie terrorystyczne w Belfaście

„Ja… obawiam się, że muszę odejść. Mam nadzieję, że wrócę za kilka minut. Po prostu musicie to zrozumieć” - w taki sposób Coveney pożegnał się z uczestnikami wydarzenia, po czym opuścił podium, oklaskiwany niepewnie przez tłum. Potem, gdy udało się ustalić, że zagrożenia bombowego nie ma, to zdecydowano się na odwołanie wydarzenia. Coveney powiedział, że był „zasmucony i sfrustrowany”, że kierowca furgonetki „został zaatakowany w ten sposób”.

Żadna z grup ekstremistycznych nie przyznała się do tych działań, ale według PSNI organizacja UVF może stać za tym fałszywym atakiem bombowym lojalistów w północnym Belfaście.

Ulster Volunteer Force to organizacja terrorystyczno-paramilitarna północnoirlandzkich protestantów. Stworzona w 1966 r. na bazie zdelegalizowanego Ulsterskiego Korpusu Ochotniczego przez Gusty Spence’a. Organizowała zamachy terrorystyczne wymierzone w katolickich mieszkańców Irlandii Północnej - jest między innymi odpowiedzialna za za zamach na biuro Sinn Fein w Belfaście 17 maja 1993 i atak w Down Patrick 18 czerwca 1994 roku.

Dodajmy, że lojaliści, którzy są przeciwni zapisom NI Protocol grozili śmiercią zarówno Coveneyowi, jak i wicepremierowi Irlandii, Leo Varadkarowi. Zagrożenie zamachem pojawiło się na kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii przed majowymi wyborami do Zgromadzenia Irlandii Północnej.