„Ból był nie do zniesienia” - fiński narciarz odmroził sobie penisa w trakcie olimpijskiego biegu w Pekinie

24-letni Remi Lindholm nie zapamięta zbyt zbyt dobrze swojego olimpijskiego debiutu w narciarskim maratonie. Po dotarciu do mety zawodnik uświadomił sobie, że... całkowicie odmroził sobie penisa, a jego ogrzanie sprawiło mu „ból nie do zniesienia”.

Narciarski maraton mężczyzn na zakończenie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie od samego początku naznaczony był pechem. W sobotę na trasie maratonu panowały prawdziwie ekstremalne warunki – temperatura powietrza sięgała nawet -30 st. C, a do tego wiał bardzo silny wiatr, zwiększając tym samym ogólne odczucie zimna. Organizatorzy biegu postanowili zatem skrócić trasę biegu o blisko połowę, do 28 kilometrów. I choć nie wszyscy zawodnicy byli z tego powodu zadowoleni, to... jak się okazuje, decyzja ta mogła niektórych uratować przed poważnymi odmrożeniami.

Zawodnik zorientował się na mecie, że odmroził penisa

24-letni Remi Lindholm, pomimo znacznie skróconej trasy biegu, przypłacił morderczy wysiłek w ekstremalnym mrozie... odmrożeniami. Co jednak ciekawe, w trakcie biegu nie ucierpiały mu najbardziej dłonie czy stopy, ale penis. Po dotarciu na metę (Fin zajął 28. miejsce), zawodnik zorientował się, że absolutnie nie czuje swojego przyrodzenia. Gdy natomiast w celu rozgrzania penisa użył specjalnego okładu termicznego, to ból okazał się niemal nie do zniesienia. - Możecie się domyślić, która część mojego ciała była nieco zamarznięta, kiedy ukończyłem bieg. To były jedne z najgorszych zawodów, w jakich kiedykolwiek brałem udział. Walczyłem o przetrwanie. (…) Kiedy mój penis zaczął się rozgrzewać, ból był nie do zniesienia – wyznał zawodnik na łamach „The Guardian”.